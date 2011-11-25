مجید سعادت، تهیهکننده مسابقه تلویزیونی "ردپا" در این باره به خبرنگار مهر گفت: همیشه مسیر مسابقاتی که پخش میشود، مشخص است. در واقع نقطه شروع و پایان دارد و همه در یک مسیر حرکت میکنند، اما مسابقه "ردپا" با دیگر مسابقات تلفنی تلویزیون متفاوت است و شرکتکننده با بازیای که انجام میدهد، مسیرش را مشخص میکند.
وی ادامه داد: شرکت کننده در "ردپا" ممکن است به بازی بخورد یا نخورد. تمام این مسائل بستگی به بازی شرکت کننده دارد که چگونه بازی کند. سری اول این مسابقه با استقبال مخاطبان رو به رو شد، اما در بخشهایی حس کردیم با خلاءهایی رو به رو هستیم و باید کاری انجام بدهیم.
این تهیهکننده خاطرنشان ساخت: به عنوان مثال شرکتکننده به جایی میرسد که دیوارها بسته است و نمیتواند کاری کند. فکر کردم اگر در این بخشها دینامیت بگذاریم و دیوار خراب شود یا پل بزنیم تا شرکتکننده از یک جایی به جایی دیگر برود و به سرعت به خانه گنج برسد، جذابیت مسابقه بیشتر می شود. به همین دلیل ایده تونل شکل گرفت.
سعادت با اشاره به اینکه در مسابقه "ردپا" اهمیت دارد که بیننده چگونه از ابزاری که شامل تونل، دینامیت و کلید میشود، استفاده کند و به خانه گنج برسد، گفت: افرادی که بازی را خوب انجام میدهند، میتوانند جوایز خوبی را از آن خودشان کنند. گاهی شرکتکننده به موقع از دینامیت استفاده نمیکنند و این ابزارشان را از دست میدهند. دقت در این مسابقه لازم است. گرچه مسابقه ساده است، اما نیاز به تمرکز دارد.
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