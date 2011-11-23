به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون فیلم های "سعادت آباد"، "یه حبه قند"، "پرتقال خونی"، "راه آبی ابریشم"، "پیتزا مخلوط"، "تپلی"، "باغ قرمز" و "دلقک ها" بر پرده سینماهای تهران و شهرستانها قرار دارد.

البته با توجه به نزدیک شدن ماه محرم و ایام سوگواری امام حسین (ع) سالن‌هایی سینمایی برای چند روزی تعطیل می‌شوند که این موضوع روی فروش فیلم ها تاثیر دارد. همچنین پس از پایان دهه اول محرم تعدادی از فیلم ها همچون "پیتزا مخلوط" و "راه آبی ابریشم" جای خود را به فیلم های دیگری می دهند.

"سعادت آباد" آخرین ساخته سینمایی مازیار میری است که در جشنواره فیلم فجر سال گذشته نیز به نمایش در آمد. در این فیلم که لیلا حاتمی، حامد بهداد، مهناز افشار، حسین یاری، هنگامه قاضیانی و امیر آقایی بازی می کنند. این فیلم با داشتن 17 سینما در تهران و 41 روز نمایش 823 میلیون تومان فروش کرده است. همچنین در شهرستانها نیز با همین تعداد روز نمایش و 15 سالن نمایش به فروش 300 میلیون تومانی دست پیدا کرده است.

این فیلم داستان زنی به نام یاسی را روایت می‌کند که در زندگی مشترکش با محسن دچار تردیدهایی شده، تصمیم می‌گیرد برای او جشن تولدی بگیرد و خاطراتی را یادآوری کند. او برای بهتر برگزار کردن مهمانی، همه چیز را از قبل پیش‌بینی می‌کند، غافل از این که همه چیز مطابق با خواسته او پیش نمی‌رود.

"یه حبه قند" آخرین ساخته سید رضا میرکریمی است. این فیلم با داشتن 19 سینما در تهران و 41 روز نمایش 694 میلیون تومان و در شهرستانها نیز با داشتنن 12 سالن 200 میلیون تومان فروش کرده است.

فیلم با فیلمنامه محمدرضا گوهری براساس طرحی از رضا میرکریمی و شادمهر راستین ساخته شده و در داستان آن آمده ‌است: سکوت خانه باغی قدیمی و سرسبز با ورود مهمانانی در هم می‌شکند. چهار دختر این خانه به همراه همسر و فرزندانشان برای عروسی خواهر کوچکترشان به یاری مادر شتافته‌اند. این اقامت برای خواهران و باجناق‌ها شاید دردسر باشد، ولی برای بچه‌ها تحقق یک آرزوی بزرگ است. تا اینکه…

بازیگرانی که در فیلم "یه حبه قند" نقش آفرینی می‌کنند به ترتیب الفبایی نام کوچک عبارتند از آنژلا ملایری، ابوالفضل دهقان، اصغر همت، اما هاشمی، امیرحسین آرمان، پارسا مشیری، پریوش نظریه، پونه عبدالکریم زاده، رضا کیانیان، روح الله مفیدی، ریما رامین فر، سعید پورصمیمی، سهیلا رضوی، شمسی فضل الهی، شیدا خلیق، علی رضا رشیدی، علی رضا کشاورز، فرهاد اصلانی، ناهید مسلمی، محمدرضا زادسرور، نگار جواهریان، نگار عابدی، نیوشا گودرزی، هدایت هاشمی.

"پرتقال خونی" کاری از سیروس الوند است که پخش آن برعهده فیلمیران است. این هفته فیلم با داشتن 22 سینما در تهران و 27 روز نمایش 318 میلیون تومان و در شهرستانها با 12 سینما میلیون تومان فروش کرده است. در این فیلم فریبرز عرب نیا، حامد بهداد، نیوشا ضیغمی و ویشکا آسایش بازی می کنند.

این فیلم روایت داستان مهندس میانسالی به نام والا است که در آستانه جدایی از همسرش است. در این بین دختر جوانی به نام ترمه برای طراحی دکور دفتر کارش می‌آید و رفته رفته این آشنایی به شکل‌گیری رابطه‌ای عاطفی می‌انجامد. والا که زخم خورده از زندگی مشترک است با احتیاط و کمی بدبینانه در این رابطه پیش می‌رود تا اینکه شخصی به نام سیاوش قدم در زندگی ترمه می‌گذارد و...

"راه آبی ابریشم" فیلمی تاریخی و درباره دریانوردی ایرانیان است. در این فیلم بهرام رادان، رضا کیاینان، داریوش ارجمند، پگاه آهنگرانی، پیام دهکردی و عزت الله انتظامی بازی کردند. این پروه فاخر ملی با داشتن 13 سینما در تهران و 34 روز نمایش 217 میلیون تومان فروش کرده است و در شهرستانها نیز با داشتن 10 سینما به فروش 75 میلیون تومانی دست پیدا کرده است.

"راه آبی ابریشم" داستان سفر دو کشتی سلیمان و ادریس به دریا را روایت می‌کند. در قرن چهارم هجری و در اوج تاریخ دریانوردی ایرانیان، شازان ابن یوسف که به تحصیل علم نجوم در دارالعلوم شیراز مشغول است پیشنهاد شغل کتابت کشتی را می‌پذیرد و به همراه این دو کشتی به سفری دشوار و ناممکن می‌رود و از حوادث و ماجراهای این سفر رهنامه می‌نویسد.

"پیتزا مخلوط" ساخته حسین قاسمی جامی با داشتن 24 سینما و 13 روز نمایش در ژانر کمدی 144 میلین تومان در تهران فروش کند. همچنین این فیلم در شهرستانها با داشتن 18 سینما به فروش 120 میلیون تومای دست پیدا کند.

مجید صالحی، لیلا اوتادی، سعید آقاخانی، الیزابت امینی، علی صادقی، مهران غفوریان٬ یوسف صیادی، محسن قاضی‌مرادی، مینا جعفرزاده، فرهاد بشارتی، الناز حبیبی، عباس میرزایی، محمد حبیبی و آتیلا پسیانی بازی می کنند.درخلاصه داستان فیلم به نویسندگی برزو نیک نژاد آمده است: دو جوان شهرستانی که از هفت سال پیش برای کسب‌ درآمد به تهران آمده‌اند، در یک پیتزافروشی مشغول کار هستند تا اینکه بروز ماجراهایی، آن دو را در موقعیت‌های عجیب و جالبی قرار می‌دهد.

"تپلی" تنها فیلم روی پرده در ژانر کودک است که با داشتن 12 سینما در تهران و 34 روز نمایش 105 میلیون تومان فروش کرده است. همچنین در شهرستانها نیز با داشتن 20 سالن 70 میلیون فروش داشته است.

تپلی" پیشتر "دنیای پرامید" نام داشت. بهنام قربانی، چنگیز وثوقی، فلور نظری، رامتین شایان، یحیی مقدم، مریم طالبی، فرامرز پورمهدی، رضا حقیقی، علیرضا چولابی، محمد هندی، ابوذر جلالی، بهروز سیف‌خانی، جهانگیر شیرینکار، فریده توکلی، محمدعلی یوسفی، علی طاهرنیا، علیرضا وکیلی، کودک خردسال: مبینا هژیریان و با هنرمندی: بیژن درویش‌پور در این فیلم مقابل دوربین رفتند.

"باغ قرمز" اولین ساخته بلند سینمایی امیر سمواتی است که در گروه سینمایی آزاد اکران عمومی شده است. امین تارخ، شقایق فراهانی، لیلا اوتادی، مرتضی ضرابی، رامین راستاد، نیکی نصیریان و فریدالدین بازیگران فیلم سینمایی "باغ قرمز" هستند. این فیلم روابط انسانی میان داود و مهناز از جنوبی‌ترین نقطه شهر و روابط انسانی دکتر و همسرش از شمالی‌ترین نقطه شهر را روایت می‌‌کند.

این فیلم در سینماهای تهران با داشتن 5 سالن سینمایی و 20 روز نمایش 15 میلیون فروش کرده است. این در حالی است که در شهرستانها سالنی برای نمایش ندارد و این رقم برای این فیلم قابل قبول نیست.

"دلقک‌ها" کارگردانی عباس مرادیان عنوان دومین فیلم کمدی در جدول اکران آبان ماه سینمای ایران است. این فیلم درباره دو جوان جنوب شهری به نام‌های کریم و اتابک است که درگیر ماجرایی می‌شوند و... حامد کمیلی، شهرام قائدی، بهنوش بختیاری، امیر نوری، رابعه اسکویی، مهران رجبی، کاظم افرندنیا، احمد پورمخبر، کیانوش گرامی، امیر ابراهیمی و ... از بازیگران فیلم هستند.

این فیلم که همچون "باغ قرمز" در شهرستانها به روی پرده نرفته است. با داشتن 10 سالن سینمایی و 12 روز نمایش 19 میلیون تومان فروش کرده است.