منطقه ویژه فلزات گرانبها در خراسان رضوی احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن بناء رضوی با اشاره به اینکه ایجاد این منطقه تلاشی برای اشتغال زایی با مشارکت وارد کنندگان و سازندگان این حوزه است، افزود: خراسان رضوی به دلیل وجود معادن طلا و سنگ های قیمتی از جمله معادن سنگ فیروزه در نیشابور و طلای زرمهر در تربت حیدریه دارای جایگاه ویژه ای در کشور است.

وی با اشاره به اینکه منطقه ویژه فلزات گرانبها، تجارت و گردشگری خراسان رضوی براساس استانداردهای جهانی احداث خواهد شد، افزود: احداث این پروژه، ساختار خاص خود را داشته و باید شرایط جذب حداکثری افراد در آن لحاظ شود.

محمد حسن بناءرضوی با اشاره به حضور سالانه 20 میلیون زائر داخلی و یک میلیون زائر خارجی در مشهد گفت: خراسان رضوی جایگاه دوم مصرف طلا و جواهرات کشور را به خود اختصاص داده و برهمین اساس احداث منطقه ویژه و شهرک طلا و جواهرات در نزدیکی فرودگاه بین المللی مشهد می تواند بستری مناسب برای عرضه طلا و جواهرات فراهم کند.

وی گفت: در حال حاضر با وجود منابع غنی طلا و جواهرات خراسان رضوی در رتبه پنجم تولید در کشور قرار دارد که امید است با احداث این شهرک، جایگاه آن رشد محسوسی پیدا کند.

بناء رضوی افزود: متاسفانه بخش زیادی از طلای مصرفی در کشور و استان از طریق مبادی غیر قانونی وارد می شود و قصدداریم با احداث این شهرک ورود طلا و فناوری های نوینی که در ساخت آن به کار می رود را قانونمند کنیم.