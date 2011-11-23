نمایشگاه کتب عربی در کتابخانه آستان قدس رضوی دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس روابط بین الملل سازمان کتابخانه‌ها آستان قدس رضوی صبح چهارشنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه به خبرنگاران اظهار کرد: گزیده ای از 8 هزار جلد کتاب عربی خریداری شده از ناشران خارجی درسال جاری در قالب این نمایشگاه علمی و پژوهشی به نمایش درآمده است.

مهدی قیصری نیک گفت: دراین نمایشگاه گزیده ای از سه هزار و 600 عنوان کتاب عربی جهت آشنایی محققان، دانش پژوهان و مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی به نمایش درآمده است.

وی بیان کرد: این آثار که از ناشران کشورهای خارجی نظیر مصر، اردن، عربستان سعودی، لبنان، عراق، سوریه و تونس است، گنجینه ارزشمندی از کتب زبان عربی را تشکیل می دهند.

وی بیان کرد: این مجموعه هشت هزارجلدی کتاب عربی در راستای راه اندازی کتابخانه های تخصصی و مجموعه سازی منابع علمی اطلاعاتی و مطالعاتی کتابخانه مرکزی وکتابخانه های وابسته خریداری شده است.

قیصری نیک افزود: این مجموعه کم نظیر درموضوعات مختلف مانند تاریخ اسلام، اهل البیت(ع)، اقتصاد اسلامی، علوم قرآنی، علوم حدیث، علوم سیاسی، ادبیات، فقه وعقاید می باشد به عنوان پایگاهی ارزشمند مورد توجه محققان، دانش پژوهان،اساتید ، طلاب، دانشجویان وعلاقه مندان به زبانهای خارجی قرار دارد.

گفتنی است، این نمایشگاه علمی و پژوهشی از دوم تا 10آذرماه از ساعت هشت تا 12 در محل تالار قدس کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی پذیرای محققان و علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی است.