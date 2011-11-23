انقلاب عظیم در بخش های نظارتی کشور با توسعه 30 مرکز دیتا سنتر

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به زیباکنار، عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات در سومین مجمع سالیانه مدیران این دیوان، اظهار داشت: ما در دیوان محاسبات یک هدف کلان را تعریف کردیم و در همین مسیر حرکت کردیم.

وی افزود: هدف ما این بوده که چگونه می توانیم در مسیر توسعه کشور مشارکت داشته باشیم. با آسیب شناسی و دریافت هایی که صورت گرفت مشخص شد با اجرای سیاست هایی در تحقق قانون نقشی حداکثری ایفا کنیم و سیاست پیشگیرانه را اعمال کنیم.

رئیس دیوان محاسبات کشور خاطر نشان کرد: سیاست های پیشگیرانه دیوان در سال 87 موجب کاهش 37 درصدی تخلفات و در سال 88 موجب کاهش حدود 60 درصدی تخلفات در بودجه شده و نتیجه آن تحقق بهتر قانون بوده است.

رحمانی فضلی به حسابرسی ضمنی از سوی دیوان اشاره کرد و گفت: گزارش های 3 ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه به مجلس ارائه می دهیم که این گزارشات برای مدیران بسیار راهگشاست و آنها را از اشکالات کار خود مطلع می کند تا نسبت به حل آنها اقدام کنند.

وی یادآور شد: دیوان محاسبات کمیته های مشورتی برقرار کرده و ستاد فنی - حقوقی را برای پاسخگویی به ابهامات و سئوالات حقوقی مدیران برقرار کرده است.

وی ادامه داد: 30 مرکز دیتاسنتر ما فعال شده اند و آموزش های لازم را به مدیران داده ایم تا به صورت آنلاین نظارت داشته باشیم که این انقلاب عظیمی در بخش نظارت خواهد بود و دیوان محاسبات مرکز همه اطلاعات و داده های مالی کشور خواهد بود. اگر مجلس شورای اسلامی دستگاه ها را موظف کند که همه اطلاعات خود را از طریق دیوان پیگیری کنند در کوتاهترین فاصله زمانی هر گزارشی از ما بخواهند به آنها می دهیم این کار بسیار عظیمی است که نمونه آن در هیچ سازمانی نیست و ظرف 3 سال در حال عملیاتی شده است.

وی یادآور شد: در سومین مجمع سالیانه که هم اکنون در حال برگزاری است برای ورود به حسابرسی تحلیلی تصمیم گیری می کنیم تا در نتیجه آن قبل از تصمیم گیری در حوزه های قانونی اطلاعات از وضعیت پروژه ها را تقدیم مجلس کنیم تا آنها در تصمیم گیری های خود موفق تر باشند.

رحمانی فضلی یادآور شد: دیوان محاسبات تلاش دارد امسال عضو هیئت رئیسه آسوسای شود.

وی ادامه داد: ما امسال در 4 کمیته اینتوسای که یک سازمان بین المللی با عضویت 85 کشور است عضو هستیم همچنین تقاضای عضویت در کمیته پولشویی را هم داده ایم.

وی ادامه داد: نتایج فعالیت های ما در اینتوسای این بود که در قالب سیاست های پیشگیرانه طرحی و ارائه کردیم که به عنوان یک بند در بیانیه نهایی لحاظ شد و همه کشورها موظف به استفاده از این سیاست پیشگیرانه در کشورهای خود شدند.

وی در پایان تاکید کرد: خوشحال می شویم با حمایت مجلس و نمایندگان آن گام های بلندتری برداریم تا سهم دیوان محاسبات در توسعه ملی کشور محقق شود.