مالچ پاشی از طرح های بیایان زدایی کشور حذف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اورنگی سه شنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: در استانی مثل کرمان دیگر روش مالچ پاشی استفاده نمی شود و در دیگر استانها نیز در حال حذف روش مالچ پاشی از سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی هستیم.

وی تصریح کرد: از جمله سیاست های آبخیز داری کشور سیاست توجه به بالادستی است و این یعنی توجه به پوشش گیاهی بر روش های ساخت سازه ها و سدها و بندهای خاکی ترجیح داده می شود.

اورنگی ادامه داد: از منابع وزارت کشاورزی دو میلیارد تومان جهت مقابله با خشکسالی جهت اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری به استان کرمان اختصاص داده شده است.

رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور گفت: برای بیابان زدایی تنها روش مورد استفاده نهال کاری، بذرکاری و افزایش پوشش گیاهی است و دیگرروش ها منسوخ شده اند.

وی ابراز داشت: شاید در حال حاضر از کل روش های بیابان زدایی 20درصد مالچ پاشی و80 درصد دیگر به افزایش پوشش گیاهی اعتقاد دارد.

اورنگی در ادامه با اشاره به طرح بیابان زدایی توسط فائو و سازمان ملل در ریگان گفت: این طرح برای اولین بار در کشور اجرا می شود اما در کشورهایی مثل چین، پاکستان و مصر اجرا شده و بازده خوبی داشته است.

وی استان کرمان را دارای قابلیت های خوب کشاورزی دانست و گفت: متاسفانه خشکسالی این استان را تحت تاثیرشدید قرارداده است و برای کمک برای حل مشکلات این استان دو میلیاردتومان از منابع وزارتخانه را به کرمان اختصاص دادیم.

این مسئول طرح اجرایی فائو را جدا از احیا زمین ها و اراضی منطقه، دارای فایده اقتصادی دانست و گفت: در قالب این طرح عرصه ها به مردم واگذار می شود و در بلند مدت با آموزشهایی که داده شده طی چند سال با احیا اراضی شاهد کاهش فقر منطقه نیز خواهیم بود.