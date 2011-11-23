هرجا که عدالت، انصاف و حق باشد اسلام حضور دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مالک اژدر شریفی شامگاه سه شنبه درهمایش خزان دیکتاتورها در بهار بیداری اسلامی، گفت: چون جنبش وال استریت نیز در راستای اهداف عدالت محورانه است، می توان ادعا کرد که این حرکت نیز در امتداد بیداری اسلامی است .

وی با بیان اینکه جنبش علیه وال استریت ترجمه ای از موج بیداری اسلامی در ممالک منطقه خاورمیانه است، افزود: جنبش علیه وال استریت در آمریکا که به کشورهای اروپایی نیز راه پیدا کرده است، همچون موج بیداری اسلامی در خاورمیانه به دنبال عدالت و حق طلبی است.

حجت الاسلام والمسلمین شریفی اظهارکرد: بیداری اسلامی که هم اکنون جهان اسلام و جهان غرب را می پیماید، همچون آب زلال از ایران اسلامی سرچشمه گرفته و اقصی نقاط جهان را در بر می گیرد.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن درباره وضعیت مستکبران و مستضعفان، یادآور شد: در طول تاریخ همواره نزاع بین این دو گروه وجود داشته و در آینده هم صف مستکبران و مستضعفان از یکدیگر جدا خواهد بود.

این استاد دانشگاه امام حسین(ع) با اشاره به آیه " ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین"، افزود: قرآن کریم غلبه مستضعفان بر مستکبران را نوید داده و با تشکیل حکومت مستضعفان، صلح و عدل جهانی به وقوع می پیوندد و طبق وعده خداوند تعالی مستضعفان ارض به مستکبران دنیا غلبه خواهند کرد و وعده خداوند تعالی نزدیک است و من امیدوارم که ما شاهد این وعده باشیم و مستضعفان بر مستکبران غلبه کنند چنانکه تاکنون غلبه کردند.

رئیس هیئت امنای کمیسیون حقوق بشر اسلامی در شمالغرب کشور، ادعای دفاع از دموکراسی و حقوق بشر توسط غرب را دروغی مضحک دانست که حقوق بشر واقعی در آن به حاشیه رانده شده و جلادها جای مستضعفان را در حقوق بشر گرفته اند.

حجت الاسلام شریفی اضافه کرد: جای تاسف بسیار دارد که اگر امروز کوچکترین تعرض و اعتراضی به حریم رژیم صهیونیستی شود، مدافعان دروغین حقوق بشر در غرب داد و بیداد می کنند، اما در دفاع از مردم تحت ستم بحرین، یمن، لیبی و مصر سکوت اختیار می کنند.