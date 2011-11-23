هرجا که عدالت، انصاف و حق باشد اسلام حضور دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مالک اژدر شریفی شامگاه سه شنبه درهمایش خزان دیکتاتورها در بهار بیداری اسلامی، گفت: چون جنبش وال استریت نیز در راستای اهداف عدالت محورانه است، می توان ادعا کرد که این حرکت نیز در امتداد بیداری اسلامی است.
وی با بیان اینکه جنبش علیه وال استریت ترجمه ای از موج بیداری اسلامی در ممالک منطقه خاورمیانه است، افزود: جنبش علیه وال استریت در آمریکا که به کشورهای اروپایی نیز راه پیدا کرده است، همچون موج بیداری اسلامی در خاورمیانه به دنبال عدالت و حق طلبی است.
حجت الاسلام والمسلمین شریفی اظهارکرد: بیداری اسلامی که هم اکنون جهان اسلام و جهان غرب را می پیماید، همچون آب زلال از ایران اسلامی سرچشمه گرفته و اقصی نقاط جهان را در بر می گیرد.
وی با اشاره به آیاتی از قرآن درباره وضعیت مستکبران و مستضعفان، یادآور شد: در طول تاریخ همواره نزاع بین این دو گروه وجود داشته و در آینده هم صف مستکبران و مستضعفان از یکدیگر جدا خواهد بود.
این استاد دانشگاه امام حسین(ع) با اشاره به آیه "ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین"، افزود: قرآن کریم غلبه مستضعفان بر مستکبران را نوید داده و با تشکیل حکومت مستضعفان، صلح و عدل جهانی به وقوع می پیوندد و طبق وعده خداوند تعالی مستضعفان ارض به مستکبران دنیا غلبه خواهند کرد و وعده خداوند تعالی نزدیک است و من امیدوارم که ما شاهد این وعده باشیم و مستضعفان بر مستکبران غلبه کنند چنانکه تاکنون غلبه کردند.
رئیس هیئت امنای کمیسیون حقوق بشر اسلامی در شمالغرب کشور، ادعای دفاع از دموکراسی و حقوق بشر توسط غرب را دروغی مضحک دانست که حقوق بشر واقعی در آن به حاشیه رانده شده و جلادها جای مستضعفان را در حقوق بشر گرفته اند.
حجت الاسلام شریفی اضافه کرد: جای تاسف بسیار دارد که اگر امروز کوچکترین تعرض و اعتراضی به حریم رژیم صهیونیستی شود، مدافعان دروغین حقوق بشر در غرب داد و بیداد می کنند، اما در دفاع از مردم تحت ستم بحرین، یمن، لیبی و مصر سکوت اختیار می کنند.
وی با اشاره به تصویب ممنوعیت تبلیغ اسلام در مجلس ملی جمهوری آذربایجان، آن را نافی حقوق مردم مسلمان این کشور دانست و افزود: نمایندگان مجلس ملی آذربایجان نشان دادند که نمایندگان واقعی مردم در این کشور نیستند بلکه نماینده صهیونیست ها و ایادی استکبار در این کشور هستند.
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