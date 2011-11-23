نخستین دوره "تربیت و تعالی" در بسیج فیروزه برگزار شد

حجت‌الاسلام حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: دوره‌های تربیت و تعالی جزء برنامه‌های ابلاغی برای پایوران و اعضای شورای حوزه‌های مقاومت است که به‌مدت یک هفته به طول می‌انجامد.

وی درباره موضوعات تدریس در این دوره‌ها، اظهار داشت: در این دوره‌ها مباحثی چون مهدویت، عقاید، سیاسی، اخلاق و احکام تدریس می‌شود.

وی بیان کرد: نخستین دوره با مشارکت اعضای شورای حوزه‌های مقاومت بسیج نرجس خاتون (س)، حمزه سیدالشهدا (ع) و حوزه دانش‌آموزی برگزار شد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه فیروزه ادامه داد: دوره بعدی بعد از هفته بسیج در ماه محرم اجرا می‌شود.

رحیمی همچنین از بازرسی میدانی بسیج خواهران سپاه امام رضا (ع) از حوزه مقاومت بسیج خواهران نرجس خاتون(س) خبرداد.