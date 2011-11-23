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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۰۶

رحیمی در گفتگو با مهر:

نخستین دوره "تربیت و تعالی" در بسیج فیروزه برگزار شد

نخستین دوره "تربیت و تعالی" در بسیج فیروزه برگزار شد

نیشابور - خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه فیروزه از برگزاری نخستین دوره تربیت و تعالی ویژه بسیجیان این شهرستان در سال جاری خبر داد.

حجت‌الاسلام حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: دوره‌های تربیت و تعالی جزء برنامه‌های ابلاغی برای پایوران و اعضای شورای حوزه‌های مقاومت است که به‌مدت یک هفته به طول می‌انجامد.

وی درباره موضوعات تدریس در این دوره‌ها، اظهار داشت: در این دوره‌ها مباحثی چون مهدویت، عقاید، سیاسی، اخلاق و احکام تدریس می‌شود.

وی بیان کرد: نخستین دوره با مشارکت اعضای شورای حوزه‌های مقاومت بسیج نرجس خاتون (س)، حمزه سیدالشهدا (ع) و حوزه دانش‌آموزی برگزار شد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه فیروزه ادامه داد: دوره بعدی بعد از هفته بسیج در ماه محرم اجرا می‌شود.

رحیمی همچنین از بازرسی میدانی بسیج خواهران سپاه امام رضا (ع) از حوزه مقاومت بسیج خواهران نرجس خاتون(س) خبرداد.

کد مطلب 1467392

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