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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۸

لتیباری:

بیشتر کاغذ روزنامه با واردات تامین می شود

بیشتر کاغذ روزنامه با واردات تامین می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: استاد دانشگاه آزاد کرج گفت: یکی از محصولات مهم ما در کشور کاغذ روزنامه است که هر کس به آن نیاز دارد و در چند سال اخیر رشد نسبتا خوبی داشته و اغلب تامین این نوع کاغذ از طریق واردات به کشور ما می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد لتیباری پیش از ظهر چهارشنبه در همایش ملی نقشه راه چوب و کاغذ افزود:یکی از اهداف برنامه ریزی ما برای داشتن نقشه راه در زمینه صنعت چوب و کاغذ داشتن اطلاعات نسبت به گذشته و آینده مان است.

وی در رابطه با این موضوع بیان داشت: متاسفانه در گذشته در زمینه کاغذ و چوب مشکلات بسیاری داشتیم و به طور معمول 10 سال بعد از این موضوع پیامدهای آن را داشتیم و حالت تعادلی نداشت.
 
 لتیباری افزود: کاغذ چاپ و تحریر به دلیل بالا رفتن سطوح آموزش و کاغذ بهداشتی در ایران همانند دیگر محصولات رشد خوبی داشته اما متأسفانه در این زمینه هم واردات ما بیشتر ار تولید بوده است.
 
وی گفت: یکی از محصولاتی که در این زمینه در آن پیشرفت خوبی داشتیم، صنعت مقواهای بسته بندی بوده به لحاظ اینکه وجود ماشین آلات دسته دوم و ساخت داخل، فرایند ساخت تبدیل آسان و جمع آوری مقواهای قهوه ای آسان تر است و همچنین قابل بازیافت است.
کد مطلب 1467393

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