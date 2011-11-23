بیشتر کاغذ روزنامه با واردات تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد لتیباری پیش از ظهر چهارشنبه در همایش ملی نقشه راه چوب و کاغذ افزود:یکی از اهداف برنامه ریزی ما برای داشتن نقشه راه در زمینه صنعت چوب و کاغذ داشتن اطلاعات نسبت به گذشته و آینده مان است.

وی در رابطه با این موضوع بیان داشت: متاسفانه در گذشته در زمینه کاغذ و چوب مشکلات بسیاری داشتیم و به طور معمول 10 سال بعد از این موضوع پیامدهای آن را داشتیم و حالت تعادلی نداشت.

لتیباری افزود: کاغذ چاپ و تحریر به دلیل بالا رفتن سطوح آموزش و کاغذ بهداشتی در ایران همانند دیگر محصولات رشد خوبی داشته اما متأسفانه در این زمینه هم واردات ما بیشتر ار تولید بوده است.

وی گفت: یکی از محصولاتی که در این زمینه در آن پیشرفت خوبی داشتیم، صنعت مقواهای بسته بندی بوده به لحاظ اینکه وجود ماشین آلات دسته دوم و ساخت داخل، فرایند ساخت تبدیل آسان و جمع آوری مقواهای قهوه ای آسان تر است و همچنین قابل بازیافت است.