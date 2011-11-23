اخبار کوتاه ورزشی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم هندبال بانوان استان کردستان در هفته دوم مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور به پیروزی رسید.

تیم هندبال کردستان در سالن شهید بهنام شاد سنندج به مصاف تیم نفت و گاز گچساران رفت که در این دیدار تیم هندبال بانوان کردستان توانست در یک بازی خوب و تاکتیکی با نتیجه 26 بر 21 بر تیم مقابل غلبه کند.

تیم هندبال کردستان بعد از این پیروزی در دور سوم مسابقات چهارم آذر ماه میهمان تیم شهرداری کرمان است.

درخشش ورزشکاران کردستانی در مسابقات پاکت بیلیارد کشوری



اولین دوره مسابقات پاکت بیلیارد رنکینگ کشوری با حضور 120 ورزشکار در رشته های ایت بال و ناین بال در مجموعه ورزشی شهید حیدرنیا تهران برگزار شد که از استان کردستان 10 ورزشکار شرکت داشتند.

در این دوره از مسابقات ورزشکاران کردستان در مجموع ضمن کسب عنوان سوم در رشته ناین بال "آزاد منصوری" و "آرمین محمودی" به جمع هشت نفر پایانی راه یافتند.

کارگاه تخصصی کمکهای اولیه در سنندج برگزار شد



یک دوره کارگاه تخصصی کمک های اولیه با حضور 37 نفر شرکت کننده از مربیان سطح استان کردستان جهت افزایش آگاهی مربیان در سنندج برگزار شد.

این کارگاه به مدرسی "ارسطو مرادی" از اساتید جمعیت هلال احمر استان برگزار شد که موارد و مسائل در ارتباط با کمک های اولیه شامل شناخت و درمان آسیبهای ورزشی، شکستگی ها، کوفتگی ها و آسیبهای نخاعی و عضلانی آموزش داده شد.