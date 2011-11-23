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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۴

حسین پور:

مردم سربیشه 250 میلیون ریال به عتبات عالیات کمک کردند

مردم سربیشه 250 میلیون ریال به عتبات عالیات کمک کردند

سربیشه - خبرگزاری مهر: فرماندار سربیشه گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 250 میلیون ریال کمکهای نقدی مردم شهرستان به ستاد عتبات عالیات جمع آوری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حسین پور پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد عتبات عالیات این شهرستان اظهار داشت: در ماه محرم جامعه دگرگون می شود چرا که امام حسین(ع) راه نجات دین و وظیفه دینداری را در راه رسیدن به استقلال و آزادی روشن ساخت.

وی گفت: خواست خداوند بر این است که بازسازی عتبات عالیات به دست پرتوان ملت ایران انجام شود و این افتخار بزرگی است.

حسین پور افزود: خدمت کردن در ستاد بازسازی عتبات عالیات افتخار بزرگی است و باید توجه داشت که شاخصه خدمت در ستاد بازسازی عتبات عالیات معنویت است.

فرماندار سربیشه با اشاره به اینکه ناب‌ ترین فرهنگ آن است که انسان را به خدا برساند و زیارت بهترین نوع ارتباط با خداست، عنوان کرد: پیش از انقلاب اسلام بیشتر با عبادات فردی شناخته می ‌شد، اما به برکت نظام اسلامی، امروز اسلام سربلندتر و سرافرازتر از همیشه به مردم جهان معرفی شده است.

وی تاکید کرد: بهسازی و بازسازی این اماکن مقدس باید به بهترین شکل انجام شود، زیرا مصداق خدمت به زائران ائمه اطهار(ع) است و به گفته برخی بزرگان ثواب آن از خود زیارت بیشتر است.

حسین پور گفت: بازسازی و بهسازی این اماکن مقدس باید به بهترین وجه ممکن و با استفاده از بهترین طراحی و مصالح موجود انجام شود تا در خور شأن آن بزرگواران و زائران باشد.

امام جمعه سربیشه نیز با اشاره به اینکه هر چیزی که متصل به صفات پاک الهی شود، مقدس است، افزود: کربلا یک سرزمین مقدس و پاک است چرا که در حرم امام حسین(ع) ملائکه شبانه روز طواف می کنند و با این اعتقاد ملت ایران عزاداری می کنند تا به این وسیله خانه های خود و کشور شان را مقدس کنند.

حجت الاسلام علی محمدی خدمت به اسلام و مسلمانان به ویژه عتبات عالیات و بارگاه ملکوتی امامان معصوم شیعه که مورد تاکید همه مراجع عظام و مقام معظم رهبری است را توفیق الهی عنوان کرد و افزود: بارها رهبر انقلاب تاکید داشته ‌اند وظیفه همه است که از این نمادهای افتخارآفرین شیعه که همیشه مورد غضب معاندان و دشمنان اسلام بوده از دل و جان حمایت کنیم.

وی پروژه‌های تعهد شده خراسان جنوبی را بزرگترین پروژه ستاد بازسازی عتبات کشور از لحاظ شاخص جمعیت استان دانست و افزود: مردم شهرستان سربیشه با مشارکت در این امر خیر عشق و علاقه خود را به اهل بیت(ع) همچون گذشته به اثبات می ‌رسانند.

امام جمعه سربیشه یادآور شد: با توجه به مناسبت‌های مذهبی(محرم و صفر) که در پیش داریم باید با برنامه ‌ریزی صحیح کمک‌ های مردمی را در این امر جذب و تحویل ستاد بازسازی شود.

کد مطلب 1467397

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