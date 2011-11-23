مردم سربیشه 250 میلیون ریال به عتبات عالیات کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حسین پور پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد عتبات عالیات این شهرستان اظهار داشت: در ماه محرم جامعه دگرگون می شود چرا که امام حسین(ع) راه نجات دین و وظیفه دینداری را در راه رسیدن به استقلال و آزادی روشن ساخت.

وی گفت: خواست خداوند بر این است که بازسازی عتبات عالیات به دست پرتوان ملت ایران انجام شود و این افتخار بزرگی است.

حسین پور افزود: خدمت کردن در ستاد بازسازی عتبات عالیات افتخار بزرگی است و باید توجه داشت که شاخصه خدمت در ستاد بازسازی عتبات عالیات معنویت است.

فرماندار سربیشه با اشاره به اینکه ناب‌ ترین فرهنگ آن است که انسان را به خدا برساند و زیارت بهترین نوع ارتباط با خداست، عنوان کرد: پیش از انقلاب اسلام بیشتر با عبادات فردی شناخته می ‌شد، اما به برکت نظام اسلامی، امروز اسلام سربلندتر و سرافرازتر از همیشه به مردم جهان معرفی شده است.

وی تاکید کرد: بهسازی و بازسازی این اماکن مقدس باید به بهترین شکل انجام شود، زیرا مصداق خدمت به زائران ائمه اطهار(ع) است و به گفته برخی بزرگان ثواب آن از خود زیارت بیشتر است.

حسین پور گفت: بازسازی و بهسازی این اماکن مقدس باید به بهترین وجه ممکن و با استفاده از بهترین طراحی و مصالح موجود انجام شود تا در خور شأن آن بزرگواران و زائران باشد.

امام جمعه سربیشه نیز با اشاره به اینکه هر چیزی که متصل به صفات پاک الهی شود، مقدس است، افزود: کربلا یک سرزمین مقدس و پاک است چرا که در حرم امام حسین(ع) ملائکه شبانه روز طواف می کنند و با این اعتقاد ملت ایران عزاداری می کنند تا به این وسیله خانه های خود و کشور شان را مقدس کنند.

حجت الاسلام علی محمدی خدمت به اسلام و مسلمانان به ویژه عتبات عالیات و بارگاه ملکوتی امامان معصوم شیعه که مورد تاکید همه مراجع عظام و مقام معظم رهبری است را توفیق الهی عنوان کرد و افزود: بارها رهبر انقلاب تاکید داشته ‌اند وظیفه همه است که از این نمادهای افتخارآفرین شیعه که همیشه مورد غضب معاندان و دشمنان اسلام بوده از دل و جان حمایت کنیم.

وی پروژه‌های تعهد شده خراسان جنوبی را بزرگترین پروژه ستاد بازسازی عتبات کشور از لحاظ شاخص جمعیت استان دانست و افزود: مردم شهرستان سربیشه با مشارکت در این امر خیر عشق و علاقه خود را به اهل بیت(ع) همچون گذشته به اثبات می ‌رسانند.

امام جمعه سربیشه یادآور شد: با توجه به مناسبت‌های مذهبی(محرم و صفر) که در پیش داریم باید با برنامه ‌ریزی صحیح کمک‌ های مردمی را در این امر جذب و تحویل ستاد بازسازی شود.