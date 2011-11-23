54 میلیارد ریال سهام در بازار بورس آذربایجان غربی معامله شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جوادی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: طی این مدت 26 میلیون و 32 هزار و 675 سهم از سهام شرکتهای بورسی در بورس منطقه ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت که 50 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.

وی بیان داشت: 11 کارگزار، سهام و حق تقدم 197 شرکت را معامله کرده که نمایندگی شرکت کارگزاری پارس نمودگر با بیش از 13 میلیارد ریال معامله در آبان ماه توانست 25 درصد از کل ارزش معاملات را به دست آورد.

سرپرست بورس منطقه ای آذربایجان غربی اظهار داشت: طی این ماه سهام شرکت صنعتی دریایی ایران بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای با بیش از پنج میلیارد ریال معامله در آبان ماه داشته که 10 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.

جوادی با اشاره به اینکه طی مدت مذکور 277 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجان غربی صادر و تعداد کل خریداران یک هزار و 862 نفر بود، ادامه داد: شاخص کل بازار با 943 واحد کاهش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 25 هزار و 207 واحد رسید.