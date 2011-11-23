فوتبال بانوان مسلمان در انتظار بیانیه کنفدراسیون آسیا/ امیدواری به حل مشکلات

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز چهارشنبه با حضور سپ بلاتر رئیس فیفا تشکیل شد و یکی از موضوعات مهم در این نشست بحث حجاب بازیکنان زن مسلمان بود که به گفته یکی از نزدیکان بن علی نایب رییس فیفا قرار شد پس از پایان این نشست بیانیه‌ای رسمی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا منتشر شود تا پیشنهادهای رسمی فوتبال آسیا برای به رسمیت شناختن حجاب زنان مسلمان برای طرح در جلسه آینده هیات رییسه فیفا در اختیار فدراسیون جهانی فوتبال قرار گیرد.

براساس گزارش سایت فدراسیون فوتبال، دیروز هم در جلسه کمیته فوتبال بانوان کنفدراسیون فوتبال آسیا که فریده شجاعی رئیس کمیته در آن حضور داشت درباره حجاب بانوان مسلمان بحث و بررسی شد و عنوان شد با توجه به اینکه سپ بلاتر رئیس فیفا هم در مالزی حضور دارد بحث حجاب بانوان فوتبالیست مسلمان تصویب شد چرا که این کار باعث خواهد شد تا انگیزه بسیاری برای بانوان فوتبالیست کشورهای مسلمان وجود داشته باشد کشورهای مسلمان با خیالی آسوده بتوانند و اجازه داشته باشند در رقابتهای بین المللی فوتبال بانوان در جهان شرکت کنند.

