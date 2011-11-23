رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن علیزاده جایگزین عیسی زارع ‌پور که از سال 85 رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، شده است.

وی با حکم سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از این پس به عنوان مشاور وزیر و رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال فعالیت خواهد کرد.

حسن علیزاده استاد دانشگاه و دارای مدرک دکترای علوم سیاسی است و پیش از این به مدت 6 سال مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل وزارت نیرو بود.

تهیه کنندگی و کارگردانی در سازمان صدا و سیما از دیگر سوابق وی است.