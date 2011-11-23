نخبگان و برگزیدگان آموزش و پرورش ناحیه 4 البرز تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از برگزیدگان و نخبگان علمی و فرهنگی، پرورشی، آموزشی و المپیادهای کشوری و استانی دانش آموزان و فرهنگیان مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 4 استان البرز صبح چهارشنبه و با حضور یازرلو معاون تربیتی و پرورشی وزیر آموزش و پرورش، ایران نژاد، فرماندار کرج، اکبریان نماینده استان کرج در مجلس، حلیمی، مدیر کل اداره آموزش و پرورش و جمعی دیگر از مدیران و معاونان آموزش و پرورش استان البرز و دانش آموزان و اولیا و مربیان آنها برگزار شد.

در این همایش از 16 دانش آموز و چهارنفر از فرهنگیان ناحیه 4 که حائز مقامات کشوری بودند با اهدا جوایز و لوح، تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

همچنین در راستای برگزاری این همایش از 1400 نخبه منتخب استانی نیز تجلیل و تقدیر خواهد شد.