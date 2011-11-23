به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حیدر مصلحی ظهر چهارشنبه در گردهمایی بزرگ مبلغان که در مدرسه مبارکه فیضیه برگزار شد، با تحلیلی از شرایط داخلی کشور و آرایش‌های متفاوت گروه‌های مختلف برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: انتخابات امسال با انتخابات‌های 32 سال گذشته تفاوت فاحش دارد، از جمله اینکه جریان‌های غیر همسو با رهبری و گروه‌های فتنه، انحرافی و اصلاحات آمریکایی با وجود اینکه خواسته‌ها و نغمه‌های متفاوتی با هم دارند اما در یک سری مسائل با همدیگر تشابه دارند و خطی که دنبال می‌کنند خط مقابله با رهبری است.

وی اضافه کرد: طبق اطلاعات موجود قرار است برای نخستین بار برخی نامزدها و جریان‌های سیاسی اعم از اصلاح طلبان، فتنه‌گران، گروه‌های انحرافی و اشخاصی منتسب به برخی چهره‌های شاخص با تابلوی گروه‌های دیگر به صحنه بیایند.

مصلحی گفت: مجموعه‌هایی که دلسوخته نظام هستند باید مراقب باشند که امروز جریان فتنه و انحرافی به دنبال این است که با تابلوی آنها به میدان بیایند و متاسفانه برخی خواص با زیرکی خاصی تلاش می‌کنند ردی از آنها به جای نماند.

وی با اشاره به ارتباط نامزدهای پیشنهادی با برخی مراکز قدرت و ثروت تصریح کرد: برخی خواص به بعضی از نامزدها گفته‌اند که لازم نیست دفاعی از ما داشته باشید، بلکه علیه ما حرف بزنید. کار شما فقط این باشد و وقتی کرسی مجلس را به دست آوردید سازماندهی بعدی را طراحی می‌کنیم.

وزیر اطلاعات بر لزوم هوشیاری همه گروه‌های معتقد و معتمد نظام تاکید کرد و اظهار داشت: عمده‌ترین نقاط انحرافی که جریانات فتنه، اصلاحات و انحرافی دنبال می‌کنند شامل ترویج تساهل و تسامح و تلاش برای کمرنگ کردن ارزشهای دینی، تلاش برای تخریب برخی چهره‌های ستونی انقلاب، تلاش برای امتیازگیری، بزرگ‌نمایی نیازهای روز مردم، تلاش برای بازی با آستانه تحمل مردم، ایجاد هراس در بین مردم، ایجاد حس نارضایتمندی نسبت به حاکمیت و ایجاد شکاف میان نظام نخبگانی و نظام سیاسی کشور است.

مصلحی اضافه کرد: رفت و آمدهایی که در حوزه صورت می‌گیرد توسط جریانات رصد می‌شود و گروه‌های انحرافی و فتنه‌گران تلاش می‌کنند در میان نیروهای خودی نظام شکاف ایجاد کنند.

وی هدایت اعتراض‌های سیاسی و اقتصادی به سوی حاکمیت و بهره‌گیری از تهاجم لغزنده و دوپهلو در عرصه‌های مختلف را از دیگر اهداف مشترک گروه‌های انحرافی، اصلاحات و فتنه‌گران عنوان کرد.