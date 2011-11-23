ایران نامزد بهترین فدراسیون فوتبال آسیا شد/ عقیلی فقط یک رقیب دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج در خصوص اختصاص 3 سهمیه کامل و یک سهیمه حضور تیم در مرحله پلی آف گفت: در هر صورت پس از تلاشهای مسئولین قرار شد تا 3 سهمیه به صورت کامل و یک سهمیه حضور تیم در مرحله پلی آف به ایران اختصاص داده شود. ضمن اینکه یک سهیمه دیگر به ایران برای حضور در رقابتهای AFC CUP داده شد که در مجموع ایران 5 سهمیه حضور در رقابتهای جام باشگاههای آسیا و ای اف سی کاپ را کسب کرده است.

وی در ادامه گفت: سهمیه لیگ قهرمانان متناسب با امکانات و پارامتر های تعیین شده به باشگاه ها اختصاص داده می شود که ایران از 800 امتیاز 595 امتیاز را به دست آورد و ژاپن و 6 تیم دیگر بالای 600 امتیاز را کسب کردند. متاسفانه باشگاهها در برخی موارد ضعیف عمل کردند و برخی استاندارد های لازم را نداشتند.بر همین اساس طبق مذاکراتی که با سجادی-معاونت امور ورزش و جوانان داشتیم، قرار شد تا ضعف ها و کاستی های باشگاهها را اعلام کنیم تا با همکاری و تلاش وزارت ورزش و جوانان ،موانع رفع شود.

وی اداممه داد: بسیاری از مشکلات کم خرج اما پر سود هستند، به عنوان مثال اگر ورزشگاهی دو در برای ورود و خروج خبرنگاران به صورت جداگانه و مردم داشته باشد،اسکوربرد سالم و به روز داشته باشد، نور کافی 3200 لوکس داشته باشد باعث می شود ورزشگاهی استاندارد تلقی شود.کشورهایی که تمام امتیازات را کسب کردند ورزشگاهها و استادیوم های بزرگ نداشتند اما استانداردهای لازم AFC را داشتند. وی در پایان از نامزد شدن ایران و ژاپن به عنوان بهترین فدراسیون فوتبال آسیا خبر داد.