24 خیابان و معبر گرگان نامگذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر گرزین با اعلام این خبر افزود: طرح پیشنهادی نامگذاری معابر توسط کمیته فنی نامگذاری به شورای نامگذاری و پس از بحث و بررسی های لازم به صحن علنی شورای شهر راه یافت که پس از بررسی به تصویب اعضا رسید.

وی عنوان کرد: بر اساس این مصوبه پارکینگ واقع در خیابان ولی عصر(عج)، عدالت 2 که از سمت خیابان شهید نامجو (دوم لشکر) نیز قابل تردد است ، به نام "مجتمع شهید نامجو" نامگذاری می شود.

سخنگوی شورای شهر گرگان با بیان این مطلب که در گرگان پارس، خیابان آذر، معبر ضلع شرق پشت سازمان آب نیز به نام "میراب" نامگذاری خواهد شد، اظهار داشت: در این مصوبه مقرر شد کوی دربنو ورودی از خیابان شهید رجائی به نام دربنو و معابر آن با نام دربنو با شمارش اعداد دربنو 1، دربنو2 ، دربنو 3 با نام مکمل شهید ابوالفضل قدس شکوری و معابر فرعی داخل آن به نام شهید شکوری 1-2-4 نامگذاری شود.

به گفته وی دربنو 4 و دربنو 5 با نام مکمل شهید رحیم رحیم نژاد و معابر فرعی داخل آن به نام شهید رحیم رحیم نژاد 1-2-3-4-6- و بقیه معابر به نام دربنو 6-7-8-9-10-11-12 نامگذاری می شود.

گرزین در ادامه تصریح کرد: خیابان حد فاصل میدان شهدا تا میدان شهید قندهاری نیز به نام خیابان "امامزاده عبدالله" و معبر فرعی آن به نام خیابان یکم و خیابان دوم نامگذاری خواهد شد.

سخنگوی شورای شهر گرگان همچنین با اشاره به اینکه در خیابان استرآبادی (حد فاصل میدان شهدا تا چهار راه آهن) کوچه استرابادی 3 دارای یک فرعی است که به نام خیابان" شهید حسین فهمیده " و معابر فرعی آن به نام شهید فهمیده یکم ، دوم و چهارم نامگذاری می شود عنوان کرد: در بزرگراه شهید کلانتری، کوی جامی، جامی پنجم با نام مکمل عنصری و معابر فرعی آن به نام عنصری1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 نامگذاری شود.

وی با اشاره به اینکه بر اساس این مصوبه همچنین مقرر شد در کوی افسران، افسران 2 -کوچه شهید سقائی 6 با نام مکمل "شهید امیر کریم منش "نامگذاری گردد، یادآور شد: خیابان در حال احداث واقع در خیابان جام جم که از پشت خانه های سازمانی تا پیچ زیبا شهر ادامه دارد نیز به نام " آفرینش " نامگذاری خواهد شد.

به گفته وی آخرین معبر ( باز گشایی جدید) در خیابان امام رضا به نام " افق " و خیابان حوزه واقع در بلوار شهید مفتح با نام مکمل میرداماد و معابر فرعی آن به نام میرداماد 1-2-3-4 نامگذاری می شود.

گرزین عنوان کرد: بر اساس این مصوبه همچنین محدوده هزار پیچ و اطراف آن با نام مکمل " منطقه گردشگری سوگله "، بلوار 60 متری در دست احداث واقع در کوی افسران به نام " بلوار خلیج گرگان" و خیابان الغدیر 19 به نام مکمل کوثر و معابر فرعی آن به نام کوثر 1-2-3 نامگذاری خواهد شد.

وی ادامه داد: خیابان الغدیر 9 به نام مکمل شهید " محمد رضا بابائی " و فرعی های آن به نام شهید بابائی 1-2-3-4-5، درخیابان ولیعصر(عج)، عدالت40 (خیابان لادن )–لادن 6 با نام مکمل" شهید ابراهیم میرصالحی" و معابر فرعی آن به نام شهید میرصالحی1-2-3-4 و کوچه پشت پارک لادن (ضلع جنوب) به نام کوچه شقایق نامگذاری می شود.

این عضو شورای اسلامی شهر گرگان با اشاره به اینکه در خیابان ولیعصر (عج) –عدالت 46- کوچه استرآبادی پنجم نیز با نام مکمل "شهید علی نوری"و معابر فرعی آن شهید نوری 1- 2- 3 -4- 5- 6- 7 نامگذاری می شود، افزود: کوچه ملل 13 نیز با نام مکمل شهید سیفی و معابر فرعی آن به نام غنودی با شمارش اعداد1 -2- 3 -4- 5- 6-8 نامگذاری می شود.

سخنگوی شورای شهر گرگان در ادامه از نامگذاری بلوار قدس (چاله باغ) بر روی تابلو قدس دهم با نام مکمل شهید کبیری و معابر فرعی آن به نام شهید کبیری 1- 2- 3- 4-5-6-7-9 خبر داد و اظهار داشت: در بلوار قدس (چاله باغ)، خیابان قدس هشتم نام مکمل چشمه و معابر فرعی آ ن به نام چشمه1 ،چشمه 2 با نام مکمل سرخ چشمه ، چشمه 3 ، چشمه4 با نام مکمل گل چشمه ، چشمه5، چشمه 6 با نام مکمل سفید چشمه نامگذاری می شود.

به گفته وی همچنین در بلوار هیرکان، خیابان سعدآباد، مجموعه در دست ساخت مسکن مهر به نام "مجموعه مهرآوران" و در بلوار الغدیر معابر فرعی پشت پارک لاله به نام "زیتون " با شمارش اعداد و سایت رو باز ورزشی واقع در بلوار ناهارخوران به نام "همکلاسی" نامگذاری می شود.

گرزین در پایان با اشاره به اینکه چهار راه جهان پهلوان تختی به سمت غرب نیز به نام کوی کشاورز و معابر فرعی آن به نام کشاورز با شمارش اعداد نامگذاری و در تابلوی کشاورز 2 نام مکمل" شهید سید جمال موسوی" قید می شود، عنوان کرد: این مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان پس از گذراندن مراحل قانونی و تایید فرمانداری قابل اجرا خواهد بود.