بانک اطلاعات ورزشی در آبفا خراسان رضوی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا اسماعیل زاده صبح چهارشنبه در حاشیه آغاز سیزدهمین دوره مسابقات فوتسال کارکنان شرکت آبفای استان در مشهد اظهارکرد: در این بانک ورزشکاران در11 رشته ورزشی سازماندهی شده و فعالیت می کنند.

وی تصریح کرد: هم اینک 72 درصد از کارکنان شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی ورزش می کنند و برای آنان برنامه ورزشی هفتگی تدوین شده است.

معاون مالی و پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: والیبال،فوتسال، شطرنج شنا، کوهنوردی، بدمیتون، رزمی، بدن سازی، تنیس روی میز، بدمیتون بانوان و یوگای بانوان از جمله رشته های فعال در مجموعه این شرکت خدمات دهنده است.

اسماعیل زاده افزود: سه درصد ازاعتبارات شرکت آب و فاضلاب استان به امر ورزش اختصاص پیدا می کند و در این زمینه پیشتاز است.

مسئول امور ورزش شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی هم از تدوین برنامه های هفتگی ورزشی این نهاد خبر داد.

شهرام دلیلی افزود: کوهنوردی، کوهپیمایی و اردوهای یک روزه از جمله این برنامه ها است.

وی گفت: آمادگی و ارتقاء کمی و کیفی سطح خدمات به ارباب رجوع از اهداف برگزاری این مسابقات است.

دلیلی افزود: تشکیل تیم فوتسال آب و فاضلاب استان برای شرکت در مسابقات منطقه ای و کشوری از محورهای برگزاری مسابقات مذکور است.