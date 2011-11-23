برگزاری کارگروه حفظ قرآن با حضور برترین حفاظ

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بحرالعلوم از تشکیل جلسات کارگروه حفظ قرآن با حضور برترین حفاظ خبر داد که توجه به آموزش مجازی و غیرحضوری حفظ قرآن در کنار آموزش حضوری و چهره به چهره از مصوبات این کارگروه است.
معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان دارالقرآن الکریم، با بیان تشکیل سه جلسه کارگروه تخصصی حفظ قرآن کریم، گفت: پس از طرح موضوع افزایش تعداد حفاظ قرآن و سفارش رهبر معظم انقلاب به تحقق این امر، مرحله دوم کارگروه تخصصی حفظ قرآن کریم اینبار با حضور برترین استادان و حفاظ در سازمان دارالقرآن تشکیل شد.
این حافظ کل قرآن که خود از اعضای این کارگروه است، افزود: این کارگروه که افرادی چون امیر آقایی، معتز آقایی، حجتالاسلام حاجابوالقاسم، سیدمهدی سیف و روحالله ناظمی، حفاظ ممتاز و بینالمللی در آن حضور دارند به دنبال تهیه و ارائه طرحهای جدید آموزش حضوری و غیرحضوری است.
وی افزود: این سه جلسه کارگروه، مصوباتی را در پی داشت که میتوان به راهاندازی، حمایت و ساماندهی از جلسات سنتی حفظ قرآن در کشور اشاره کرد که در مرحله اول تعداد محدودی جلسه در نقاط مختلف تشکیل و از سوی سازمان دارالقرآن مورد حمایت قرار میگیرند و با موفقیت این جلسات به تعداد آن افزوده خواهد شد.
بحرالعلوم تصریح کرد: یکی از موارد بسیار مهمی که این کارگروه به آن توجه دارد، آموزش حفظ قرآن به صورت غیر حضوری است و به طور جدی به دنبال راههای جدید آموزشی هستیم و در این همین راستا و برای دریافت طرحها و ایدههای صاحب نظران، پست الکترونیکی m.amozesh@telavat.com اعلام شده است.
معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان دارالقرآن از تشکیل جلسات کارگروه حفظ قرآن با حضور برترین حفاظ خبر داد .
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بحرالعلوم از تشکیل جلسات کارگروه حفظ قرآن با حضور برترین حفاظ خبر داد که توجه به آموزش مجازی و غیرحضوری حفظ قرآن در کنار آموزش حضوری و چهره به چهره از مصوبات این کارگروه است.
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