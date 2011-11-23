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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸

کتاب هشت سال دفاع مقدس به زبان روسی منتشر می‌شود

کتاب هشت سال دفاع مقدس به زبان روسی منتشر می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل بنیاد اندیشه اسلامی در دیدار با دبیر اتحادیه نویسندگان روسیه ضمن تأکید بر تلاش بیشتر در جهت بهبود مناسبات فرهنگی دو کشور، از ترجمه و چاپ کتاب هشت سال دفاع مقدس به زبان روسی به صورت مشترک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گلجان در ابتدای این دیدار به معرفی بنیاد اندیشه اسلامی، مجله‌های آن و به ویژه مجله روسی زبان "سخن ایران" پرداخت و با اشاره به توزیع نشریات بنیاد اندیشه در کشورهای لبنان و سوریه گفت: می‌توان مشابه همین کار را در روسیه نیز انجام داد.

سرگِی نیکلاویچ دیمیتریف، مدیر علمی انتشارات ویچه در مسکو و دبیر اتحادیه نویسندگان روسیه نیز که از ایران‌شناسان فعال روسیه است، با تمجید از مجله روسی زبان "سخن ایران" و به‌ویژه کیفیت زبان و گرامر آن گفت: در روسیه شاهد علاقه روزافزون مردم برای شناخت ایران و سفر به این کشور هستیم و مردم تمایل دارند بیشتر با مردم ایران و فرهنگ آن‌ها آشنا شوند، بنابراین این مجله می‌تواند در این زمینه مثمرثمر باشد.

در ادامه این نشست مدیرعامل بنیاد اندیشه اسلامی با اشاره به محورهای همکاری دو طرف گفت: می‌توان در قالب تفاهم‌نامه‌ای میان بنیاد اندیشه اسلامی و اتحادیه نویسندگان روسیه، همکاری‌های مثبت بسیاری مانند دعوت از نویسندگان مطرح دو کشور و حضور در نشست‌ها و سمینارهای مشترک به ویژه در موضوع‌هایی مانند شعر و ادب پارسی، شعرای بزرگ ایران چون سعدی، خیام، حافظ و فردوسی و همچنین ارتباط شعر روسی و پارسی داشت.

دیمیتریف، شاعر و نویسنده روس نیز با استقبال از این پیشنهاد بیان داشت که چنین اقدام‌هایی به شناخت بهتر مردم دو کشور از فرهنگ یکدیگر کمک می‌کند، ضمن این‌که ما باید درک و شناخت درستی از اسلام داشته باشیم، چرا که اسلام نقش و تأثیر بسیاری بر فرهنگ کشورهایی چون ایران داشته است.

در پایان این نشست، گلجان و نیکلاویچ دیمیتریف ضمن تاکید بر عملی شدن مسایل مطرح شده در این دیدار، نخستین گام‌ها را جهت همکاری در تهیه، ترجمه به زبان روسی و چاپ کتاب جامعی در خصوص جنگ تحمیلی هشت ساله میان ایران و عراق برداشتند.

گفتنی است نیکلاویچ دیمیتریف شاعر، نویسنده، پژوهشگر و ایرانشناس به‌نام روسیه است که آثار بسیاری در خصوص ایران و شعرای بزرگ آن داشته و از جمله کتاب‌های وی می‌توان به " اشعار خیام "، "عجایب ایران "، " راهنمای سفر به ایران" و... اشاره کرد.
 

کد مطلب 1467415

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