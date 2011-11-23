به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گلجان در ابتدای این دیدار به معرفی بنیاد اندیشه اسلامی، مجله‌های آن و به ویژه مجله روسی زبان "سخن ایران" پرداخت و با اشاره به توزیع نشریات بنیاد اندیشه در کشورهای لبنان و سوریه گفت: می‌توان مشابه همین کار را در روسیه نیز انجام داد.



سرگِی نیکلاویچ دیمیتریف، مدیر علمی انتشارات ویچه در مسکو و دبیر اتحادیه نویسندگان روسیه نیز که از ایران‌شناسان فعال روسیه است، با تمجید از مجله روسی زبان "سخن ایران" و به‌ویژه کیفیت زبان و گرامر آن گفت: در روسیه شاهد علاقه روزافزون مردم برای شناخت ایران و سفر به این کشور هستیم و مردم تمایل دارند بیشتر با مردم ایران و فرهنگ آن‌ها آشنا شوند، بنابراین این مجله می‌تواند در این زمینه مثمرثمر باشد.



در ادامه این نشست مدیرعامل بنیاد اندیشه اسلامی با اشاره به محورهای همکاری دو طرف گفت: می‌توان در قالب تفاهم‌نامه‌ای میان بنیاد اندیشه اسلامی و اتحادیه نویسندگان روسیه، همکاری‌های مثبت بسیاری مانند دعوت از نویسندگان مطرح دو کشور و حضور در نشست‌ها و سمینارهای مشترک به ویژه در موضوع‌هایی مانند شعر و ادب پارسی، شعرای بزرگ ایران چون سعدی، خیام، حافظ و فردوسی و همچنین ارتباط شعر روسی و پارسی داشت.



دیمیتریف، شاعر و نویسنده روس نیز با استقبال از این پیشنهاد بیان داشت که چنین اقدام‌هایی به شناخت بهتر مردم دو کشور از فرهنگ یکدیگر کمک می‌کند، ضمن این‌که ما باید درک و شناخت درستی از اسلام داشته باشیم، چرا که اسلام نقش و تأثیر بسیاری بر فرهنگ کشورهایی چون ایران داشته است.



در پایان این نشست، گلجان و نیکلاویچ دیمیتریف ضمن تاکید بر عملی شدن مسایل مطرح شده در این دیدار، نخستین گام‌ها را جهت همکاری در تهیه، ترجمه به زبان روسی و چاپ کتاب جامعی در خصوص جنگ تحمیلی هشت ساله میان ایران و عراق برداشتند.



گفتنی است نیکلاویچ دیمیتریف شاعر، نویسنده، پژوهشگر و ایرانشناس به‌نام روسیه است که آثار بسیاری در خصوص ایران و شعرای بزرگ آن داشته و از جمله کتاب‌های وی می‌توان به " اشعار خیام "، "عجایب ایران "، " راهنمای سفر به ایران" و... اشاره کرد.

