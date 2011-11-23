اختتامیه جشنواره دانشجویی تشکل های دانشگاهی در گناباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گناباد صبح چهارشنبه در مراسم اختتامیه این جشنواره که در سالن بهلول این شهرستان برگزار شد اظهار داشت: جنبشهای بزرگ، جامعه بشری را حدودا در نیم قرن اخیر دانشجویان پرچم داری کردند.

محمد صفایی افزود: اینکه گفته می شود جریان دانشجویی توانایی تولید جنبشی دارد دو دلیل اساسی دارد یکی نیروی جوان دانشجویی و دوم حریت و آزادگی او که هنوز جریانات میانسالی دست و پاگیرش نشده است.

وی تصریح کرد: زمانی جنبش دانشجویی توانست در ایران حرکت کند که همسو با مردم شد و مبدا آن در ایران 16 آذر 1332 است.

صفایی بیان داشت: حرکتی که امام راحل (ره) آن را انقلاب دوم نامید، پرچم داری این انقلاب دومبه دست دانشجویان رخ داد که به قول کارشناسان اگر این حرکت به موقع نبود بسیاری از تهدیدات اثرساز می شد.

وی تصریح کرد: اگر این انقلاب دوم نبود بعد از سقوط رژیم وابسته حاکم با یک زد و بند سیاسی دوباره عنصر وابسته به قدرت بر می گشت و همان سناریو تکرار می شد.

فرماندار گناباد بیان داشت: عنصر مرکزی حلقه وابستگی به آمریکا پناه برده بود و سران وارد مذاکره با آمریکائیان شده بودند و این دغدغه وارد دانشجویان ما شد که نکند دوباره انقلاب به عقب برگردد.

وی گفت: علت موفقیت جریان دانشجویی در آن زمان انطباق حرکت جنبشی با جریان فرهنگی محیط خود بود.

صفایی بیان کرد: بهترین کانونهایی که می توانند تولید فکر کنند همین کانونهای علمی هستند چرا که در همین کانونها خلاقیتها شکل می گیرد و ایده ها تبدیل به کار می شود.

صفایی اظهار امیدواری کرد که روز به روز با آماده سازی این بسترها، زمینه حضور بیشتر دانشجویان در عرصه های مختلف جامعه فراهم شود.

مجتبی حورایی استاد دانشگاه نیز در این جشنواره اظهار داشت: دریا تا آرام است کشتی حرکت موثر دارد اما اگر ناآرام شد کشتی دچار مشکل می شود پس تا در درون ما آرامش برقرار باشد موفق هستیم.

وی با اشاره به علل اضطراب گفت: اضطراب پنج علت دارد که اولین عامل آن قضاوت ما در مورد دیگران است و راهکار آن حمل بر صحت است.

وی افزود: ما باید یاد بگیریم تا درست و مثبت راجع به دیگران قضاوت کنیم، شرایط را شاید نتوانیم تغییر دهیم اما می توانیم آرامشی درون خود را حفظ کنیم.

حورایی ادامه داد: علت دوم برداشت و تصور شکست است و این در حالی است که موفقیت به دو تلاش ذهنی و جسمی نیاز دارد.

وی افزود: تلاش ذهنی قبل از حرکت، قصور موفقیت است و در تلاشی جسمی باید گفته شود خودم به سمت موفقیت می روم و موفقیت هر دوی اینها را می خواهد.

حورایی تصریح کرد: تلاش ذهنی یا ذهنیت مثبت در موفقیت بسیار مهمتر از تلاش جسمی است و این در حالی است که سخن آخر انیشتین این بود که تخیل بالاتر از دانش است و راه حل تصور شکست، تصور موفقیت است.

وی با بیان اینکه چهار نوع فعالیت داریم افزود: اضطراری و مهم، غیراضطراری و مهم، اضطراری و غیر مهم، غیراضطراری و غیرمهم، این چهار نوع فعالیت هستند و عمده موفقیتها و پیشرفتهای انسان در گرد انجام کارهای نوع دوم است.

حورایی افزود: اگر کارهای نوع دوم را به تاخیر بیندازیم تبدیل به نوع اول می شود و جنس کار نوع اول اظطراب زا است.

وی تصریح کرد: علت سوم به تاخیر انداختن کارهای غیراضطراری و مهم و علت چهارم مقایسه است، مقایسه اموری که خدا به آن بها و ارزشی نمی دهد اضطراب زاست.

حورایی گفت: به گفته پیامبر (ص) با دوستانی معاشرت کن که به چبزهایی بها می دهند که خدا به آن بها می دهد و در امور مادی خودت را با پایین تر از خودت مقایسه کن و در امر معنوی به بالاتر نگاه کن.

وی گفت: علت پنجم احساس تنهایی است و راهکار آن توکل یعنی احساس پشتیبانی شدن از ناحیه خداوند است.

حورایی در مورد تشکلها و گروهها نیز گفت: احترام به گروه نکته اساسی در یک تشکل است، احترام به سلیقه و به نظر و عقیده و رای دیگران و رعایت احترام و پذیرش نظر مصوب گروه نکات دیگری هستند که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در گروه زود رنج نباشید و استقامت در انجام وظیفه داشته باشید به طوریکه امام علی(ع) می فرمایند هیچ کاری اندازه حلم و صبر خدا را خشنود نمی سازد، در برابر جهالت جاهل، تحمل بسیار مهم است.

وی گفت: نکته دیگر در مورد تشکلها و گروهها شفاف سازی وظایف است تا احساس مسئولیت وجود داشته و جوابگوی اشتباهات باشد.