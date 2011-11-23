افزایش دما پرندگان مهاجر را خانه نشین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران دانشگاه هلسینکی فنلاندی با بررسی قوها، مرغابیها و غازهای وحشی

دریافتند که زمان آغاز سفر پرندگان مهاجر نسبت به 30 سال قبل با یکماه تاخیر انجام می شود. علت این تاخیر زمان مهاجرت، افزایش دما در مناطق شمالی است.

به گفته این محققان، الگوهای مهاجرت این پرندگان درحال تغییر است و همین مسئله موجب شده بعضی از این گونه ها در فصل پاییز در مناطق گرمتر بسیار کاهش یابد.

در سال 1979 گروهی از داوطلبان "صندوق پرندگان آبزی و مردابی" از پرندگان مهاجری که از جنوب فنلاند به سمت انگلیس مهاجرت می کردند، سرشماری کردند.

اکنون دانشمندان فنلاندی با بررسی اطلاعات جمع آوری شده در 30 سال قبل کشف کردند که 6 گونه از 15 گونه پرندگان آبزی و مردابی به ویژه غاز وحشی و مرغابی تاجدار زمان مهاجرت خود را با تاخیر قابل توجهی انجام می دهند.

براساس گزارش یونایتد پرس اینترنشنال، این نتایج نشان می دهد که پرندگان آبزی به سرعت درحال واکنش نشان دادن به تغییرات آب و هوایی هستند.

این محققان توضیح دادند: "دمای آب با سرعت بیشتری از هوا افزایش پیدا می کند. این بدان معنی است که غذای بیشتری در دسترس این گونه ها قرار دارد. به همین دلیل بسیاری از پرندگان شمالی که در فصول گرم ساکن اسکاندیناوی، روسیه و سیبری هستند، تمایلی ندارند که در فصول سرد به انگلیس مهاجرت کنند و یا این سفر را با تاخیر انجام می دهند و حتی بعضی از این گونه ها هرگز به انگلیس نمی رسند."

برپایه تحقیقات، در انگلیس در مدت 10 سال اخیر تعداد غازهای پیشانی سفید در حدود 75 درصد کاهش یافته است. 30 سال قبل در مجموع 6 هزار پرنده در دوره اوج زمستانی در منطقه حفاظت شده "اسلیم بریج" در "گلوسسترشایر" حضور داشتند اما امروز این رقم تنها به 500 پرنده رسیده است.

این کاهش مهاجرت بر روی زیستگاههای مردابی نیز تاثیر گذاشته اند. اکنون محققان فنلاندی در تلاشند تا بررسیهایی را بر روی مهاجرت حیوانات آبزی در کشورهای شمال اروپا ادامه دهند و به نقشه جامعی از این پدیده دست یابند. این نقشه همچنین می تواند در شناسایی گونه های در معرض خطر انقراض نیز به دانشمندان کمک کند.