جزئیات قیمتی نذورات ماه محرم/ توزیع نذورات بر اساس حواله از شنبه

یداله صادقی در گفتگو با مهر با اشاره به تامین مایحتاج مورد نیاز هیئات مذهبی گفت: بر اساس توافقات صورت گرفته، هر کیلوگرم برنج به قیمت 800 تومان، روغن 1130 تومان، قند 1000 تومان و شکر 680 تومان در اختیار هیئات مذهبی قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: این کالاها به اندازه کافی در انبارها موجود است و بر اساس حواله‌هایی که در اختیار هیئات و مساجد قرار گرفته است، توزیع خواهد شد و جای نگرانی نیست.

وی تصریح کرد: ستادها هم اکنون فعال شده و مشغول به کار هستند تا بتوانند هرچه سریعتر توزیع حواله به تمامی هیئات مذهبی را صورت دهند، ضمن اینکه هم اکنون در حال حمل اجناس از انبارهای شرکت بازرگانی دولتی ایران و کارخانجات روغن نباتی به محل عرضه کالاها هستیم.

صادقی گفت: در شهر تهران 8 انبار و در سایر شهرهای استان تهران 13 انبار طراحی شده است تا به ارایه نذورات بپردازند.

وی اظهارداشت: پیش‌بینی می‌شود که کالاها از شنبه هفته آینده میان هیئات مذهبی و مساجد توزیع شود.