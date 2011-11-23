آبشار مصنوعی در شهر درود احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن موسوی اظهارکرد: این آبشار در محدوده رودخانه‌ای که از داخل شهر درود می گذرد، احداث و محوطه سازی آن نیز هنوز تکمیل نشده است.

وی هدف از این اقدام را زیباسازی منظر شهری، ایجاد مکان های تفریحی برای شهروندان و جذب گردشگر بیشتر عنوان کرد.

موسوی با بیان اینکه برای این پروژه 30 میلیون تومان از محل اعتبارات شهرداری درود هزینه شده است، افزود: اعتبارات استانی در نظر گرفته شده برای آبشار شهر درود 20 میلیون تومان است که برای روشنایی محوطه آبشار هزینه خواهد شد.

سرپرست شهرداری درود همچنین از اجرای عملیات محوطه سازی بوستان همت آباد این شهر خبر داد و گفت: طی سال جاری برای اجرای این پروژه، 125 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی تخصیص داده شده است.