خرابی دندانهای شیری موجب تضعیف اعتماد به نفس کودکان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجتبی وحید گلپایگانی اظهار داشت: برای اینکه در بزرگسالی دندانهای سالمی داشته باشیم باید از همان دوران کودکی مراقبت از دندانها آغاز شود.

وی با اشاره به اینکه دندانهای شیری از چند نظر دارای اهمیت هستند، گفت: در درجه اول این دندانها کار جویدن غذا را انجام می‌دهند و پوسیدگیهای شدید باعث می‌شود کودک نتواند به خوبی غذا بخورد و رشدش هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

مدیر گروه کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: اگر به علت پوسیدگی مجبور به خارج کردن دندانهای کودک شویم ممکن است کودک از نظر گفتاری هم دچار مشکل شود و نتواند بعضی کلمات و صداها را خوب بیان کند.

گلپایگانی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از وظایف دندانهای شیری حفظ فضای کافی برای رویش دندانهای دائمی است. چنانچه دندانها به ویژه دندانهای دائمی کم می‌شود این کمبود فضا می‌تواند باعث جلوآمدن فک شود و نیاز کودک به درمانهای پیچیده را بیشتر کند.