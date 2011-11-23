محمد کیهان، پیشکسوت جودوی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: تمرینات جیرو شبیه تمرینات حاج یوسف‌زاده است. او در تمرینات سخت تلاش می کند و فکر می کنم بتواند توسط رودکی، معلومات، قاسمی‌نژاد و محجوب، سه یا چهار سهمیه المپیک کسب کند.

وی در جواب این سئوال که "جودوی ایران بعد از تجربه چند المپیک تنها باید به کسب سهمیه فکر کند یا مدال؟"، اظهار داشت: جودوی ما در سطح المپیک نیست، ما اگر می خواهیم در این میدان بزرگ جهانی به مدال برسیم باید المپیکی فکر کرده و المپیکی تمرین کنیم.

کیهان افزود: باید تفکر المپیکی را به داخل کلاس‌های جودو ببریم و نحوه آموزش را در این رشته متحول کنیم. از جواد محجوب که با یک سال تمرین جودو به تیم ملی رسیده است، چگونه می توان انتظار کسب مدال المپیک داشت؟

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه "دلیل استخدام مربی خارجی که با صرف هزینه بالا به ایران آمده است، چیست؟"، گفت: در مورد استخدام این مربی خارجی هیچ مشورتی با ما نشد اما حالا که آمده باید کار روی رده‌های سنی پایین به او سپرده شود. باید المپیک لندن را فراموش کنیم و از همین حالا برای موفقیت در المپیک آینده تلاش کنیم.

مربی پیشین تیم ملی جودو در پایان تصریح کرد: جودوی ما قبل از هر چیز به برنامه‌ریزی و هدفگذاری نیاز دارد. باید مشکلات کار خود را پیدا کنیم، بعد به دنبال رفع آنها باشیم و برای رسیدن به آینده‌های روشن تلاش کنیم.