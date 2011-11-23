برگزاری مسابقات بین المللی جودو در ارومیه/ اعلام حضور 5 کشور خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین دوره مسابقات بین المللی جودو، جام سرداران شهید آذربایجان غربی به میزبانی ارومیه با حضور 150 ورزشکار از داخل و خارج کشور از روز شنبه پنجم آذرماه سالجاری در سالن شش هزار نفری الغدیر برگزار می شود.

در این دوره از مسابقات در بخش آقایان 80 ورزشکار در هشت وزن از ساعت 10 صبح پنجم آذرماه به مدت دو روز در مجموعه ورزشی 6000 نفری الغدیر ارومیه کار خود را آغاز می کند.

همچنین در بخش بانوان نیز 70 ورزشکار از ششم آذرماه در باشگاه فرهنگی ورزشی مخابرات ، با هم به رقابت می پردازند.



تیم های شرکت کننده داخلی در این مسابقات تبریز، زنجان، اردبیل و از آذربایجان غربی چهار تیم به ترتیب از شمال، جنوب و دو تیم از مرکز استان هستند.

تیم های خارجی شرکت کننده در این تورنمنت بین المللی نیز از کشورهای ترکیه، گرجستان، ارمنستان، عراق و آذربایجان بوده که روز پنجشنبه سوم آذرماه وارد آذربایجان غربی می شوند.

مراسم افتتاحیه هفتمین دوره مسابقات بین المللی جودو جام سرداران شهید آذربایجان غربی پنجم آبان ماه ساعت 16 در مجموعه ورزشی الغدیر ارومیه برگزار می شود.