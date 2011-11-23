نخستین تعاونی پرورش بلدرچین در یزد راه اندازی شد

ناصر معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این شرکت تعاونی دارای شش میلیون و 700 هزار ریال سرمایه اولیه و با مشارکت 9 نفر از پرورش دهندگان بلدرچین در شهرستان میبد تأسیس شده است.

وی عمده ترین مرکز پرورش بلدرچین را شهرستان میبد عنوان کرد و هدف از تشکیل این شرکت را توسعه صنعت بلدرچین، ساماندهی تولید و پرورش بلدرچین، امکان استفاده از تسهیلات دولتی، بازاریابی و فروش تولیدات و تأمین مایحتاج اولیه و مورد نیاز اعضا دانست.

معصومی با بیان اینکه استان یزد مقام اول پرورش بلدرچین در کشور را داراست، بیان داشت: سالانه حدود هزار و 900 تن گوشت و 40 تن تخم بلدرچین در این استان تولید می شود.

رئیس اداره آموزش سازمان تعاون روستایی استان یزد افزود: در استان یزد 133 تشکل اعم از روستایی، کشاورزی، تولید روستایی و زنان تحت نظارت سازمان تعاون روستایی فعالیت می کنند.

معصومی عنوان کرد: از این تعداد 48 تشکل، تعاونی کشاورزی هستند که بیشترین آنها تعاونیهای دامداران هستند.