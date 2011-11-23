اخبار کوتاه ورزشی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم اسکیت استان چهارمحال و بختیاری در مسابقات لیگ کشور توانست دو سهمیه حضور در المپیک استعدادیابی تیم ملی را کسب کند.



در این مسابقات و در رده سنی نونهالان، امید اسکندپور ویاسمن درخشنده نونهالان اسکیت باز این استان توانستند با قرار گرفتن در رده های بالا، جواز حضور در کمپ استعداد یابی تیم ملی اسکیت نونهالان را کسب کنند.



اردوی المپیک استعدادیابی تیم ملی از 15 لغایت 20 آذرماه سال جاری در شهر خوراسگان استان اصفهان برگزار می شود.

مسابقات انتخاب استقامتی ترین مردان بخش خانمیرزا برگزار شد

به مناسبت گرامیداشت دهه امامت و ولایت مسابقات آمادگی جسمانی به منظور انتخاب استقامتی ترین مردان بخش خانمیرزا برگزار شد.

دراین مسابقات که درپنج ماده و در دو بخش استقامت و قدرت برگزار شد، 33 نفر از ورزشکاران آمادگی جسمانی و بدنسازی بخش خانمیرزا با یکدیگر رقابت کردند.

در پایان این مسابقات مهدی مومنی به عنوان استقامتی ترین ورزشکاراین دوره از مسابقات شناخته شد و شمس الدین سهرابی نایب قهرمان شد و مجتبی قریبی به مقام سوم دست یافت.



این مسابقات در سالن ورزشی خانمیرزا بر گزار شد.