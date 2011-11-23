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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۵

آرین:

صنایع چوب و کاغذ به مصرف درست انرژی کمتر توجه می کنند

صنایع چوب و کاغذ به مصرف درست انرژی کمتر توجه می کنند

گرگان - خبرگزاری مهر : مدیرعامل شرکت نئوپان خلخال گفت: صنایع چوب و کاغذ ما به کمترین چیزی که توجه می کند مصرف درست انرژی است و اینکه از ضایعات نمی توانند به عنوان انرژی استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر آرین پیش از ظهر چهارشنبه در همایش  نقشه راه چوب و کاغذ  با بیان اینکه ما امروز در عصر بیو تکنولوژی به سر می بریم افزود: متاسفانه تکنولوژی به کار گرفته شده در صنایع چوب و کاغذ هنوز در دوره های دوم و سوم تحول تکنولوژی این موضوع در جهان باقی مانده است.

وی ادامه داد: ما در آینده می توانیم با استفاده از انتخاب تکنولوژی روز و سیاستگذاری درست، امکان بهینه سازی، حداقل سازی در محصولات آینده، استفاده از نیروی انسانی کمتر، درنظر گرفتن مقیاس اقتصادی تولید و با درنظر گرفتن مقیاس اقتصادی تولید و با درنظر گرفتن رعایت جنبه های زیست محیطی این صنعت به سوی پویایی هرچه بیشتر پیش ببریم.

مدیرعامل شرکت نئوپان خلخال گفت: صنعت چوب و تأثیر تکنولوژی آن در پیشرفت تمدن بسیار مهم است، به طوری باعث پیدایش بشر شد و سرعتش روز به روز رو به افزایش است.
کد مطلب 1467436

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