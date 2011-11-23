بازار سیاه خرید و فروش بنزین 100 تومانی/ فروش بنزین آزاد رونق گرفت

ناصر رئیسی فرد در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه عرضه بنزین تک نرخی بسیاری از ناهنجاری ها در جایگاههای سوخت را از بین می برد، گفت: قطعا عرضه بنزین تک نرخی منجر به کاهش فساد و بسیاری از تخلفات در سطح جایگاههای سوخت می شود.

رئیس انجمن جایگاه داران سوخت کشور با اعلام اینکه گران شدن بنزین در بلندمدت منجر به کاهش فروش و حاشیه سود جایگاههای سوخت خواهد شد، تصریح کرد: بر این اساس دولت به منظور حفظ حاشیه سود و توجیه اقتصادی فعالیت جایگاهها باید طرح پرداخت حق العمل کاری را اجرایی کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه گران شدن بنزین قطعا منجر به افزایش درآمدهای دولت می شود، اظهار داشت: کاهش انحراف و قاچاق بنزین هم یکی از ویژگی ها و دستاوردهای اقتصادی عرضه بنزین تک نرخی است.

وی همچنین در مورد فروش فعلی بنزین در سطح جایگاهها، توضیح داد: در حال حاضر میزان فروش بنزین در مقایسه با ماههای ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با افزایش روبرو بوده است.

رئیسی فرد با بیان اینکه سهمیه 60 لیتر بنزین 400 تومانی خودروهای شخصی پاسخگوی نیاز مردم نیست، تبیین کرد: از 6 روز نخست هر ماه به بعد میزان فروش بنزین آزاد با نرخ 700 تومانی در سطح جایگاههای تهران و کلانشهرهای کشور با افزایش قابل توجه ای روبرو می شود.

رئیس انجمن جایگاه داران سوخت کشور با اعلام اینکه هم اکنون به طور متوسط روزانه بیش از 50 درصد فروش بنزین جایگاهها با نرخ 700 تومانی انجام می شود، تاکید کرد: میزان فروش بنزین در جایگاههای شمال و جنوب تهران و سایر کلانشهرهای کشور متغییر است.

به گفته این مقام مسئول هم اکنون میزان فروش بنزین آزاد در جایگاههای سوخت شمال تهران تا سقف 60 درصد و در جایگاههای جنوب تهران تا سقف 45 درصد افزایش یافته است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در شرایط فعلی میزن فروش بنزین 100 تومانی در سطح جایگاهها به حداقل کاهش یافته است، گفت: هم اکنون به طور متوسط 2 تا سه درصد فروش جایگاههای بنزین با نرخ 100 تومانی انجام می شود.

وی در پایان خواستار جمع آوری بنزین های 100 تومانی به دلیل مشکلات متعدد همچون وجود فساد در سطح جایگاهها شد و تاکید کرد: هم اکنون برخی از افراد سود جو اقدام به خرید فروش کارتهای بنزین 100 تومانی در سطح جایگاهها می کنند.