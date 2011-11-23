30 درصد طرح تفصیلی قدیم شیراز محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، معاون شهر سازی و معماری شهرداری شیراز بیان کرد: در زمینه اجرای طرح قدیم تفصیلی در شیراز، سازمان شهرداری بیشترین همکاری را در مورد اجرای آن داشته است.

محمود صفایی ادامه داد: بیشترین پیشرفتهای طرح تفصیلی در زمینه توسعه معابر به وجود دارد همچنین در فضای سبز نیز تحقق 50 درصدی را شاهد بوده ایم و کمترین توسعه را در زمینه فضای آموزشی و ورزشی داشته ایم.

وی اظهار کرد: در چشم انداز 15 ساله طرح های تفصیلی، 100 درصد طرح محقق نمیشود و کلانشهر شیراز که توانسته محقق شدن 30 در صد از طرح را داشته باشد، پیشرفت قابل توجهی در این زمینه داشت.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری شیراز بیان کرد: طرح تفصیلی جدید شهر شیراز به تائید شورای شهر و کمیسیون ماده پنج رسیده و منتظر هستیم که این طرح تصویب شده و به شهرداریها برای اجرا ابلاغ شود.

صفایی اظهار کرد: در حوزه شهرداری و معماری سه مدیریت فعالیت دارند که شامل مدیریت شهرسازی، کنترل، نظارت و مدیریت مطالعات طراحی شهری و شهرداری الکترونیک هستند که از میان آنها شهرداری الکترونیک در راستای تسریع انجام امور ارباب رجوع به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: فاز دوم شهرداری الکترونیک که شامل خودکارسازی فرآیند صدور پروانه هاست از سه ماه پیش تاکنون فعالیت خود را آغاز کرده تا بتوانیم صدور پروانه ها و استعلامات ساختمانی را تسریع ببخشیم.

معاون شهرسازی و معماری شهر داری شیراز بیان کرد: در شهرداری شیراز بر فرآیند مستندسازی و فرآیندصدور پروانه ها به صورت الکترونیکی توجه ویژه ای شده تا بتوانیم از میزان مراجعه مردم به شهرداریها و گردش پرونده ها در دست آنها کم کرده و نیز تلاش می کنیم تا برای محقق شدن این هدف از طریق ورود بخش خصوصی به این زمینه اقدام کنیم.

صفای در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در طرح تفصیلی جدید شیراز تلاش بر تشویق مردم به بلند مرتبه سازی شده است و با توجه به اینکه متوسط ساختمانهای شیراز یک و نیم طبقه است و در مناطق شمال و غرب شیراز هنوز هم تقاضا برای بلند مرتبه سازی وجود دارد.

وی شهر شیراز را از نظر وضعیت حاشیه نشینی در شرایط مطلوب دانست و عنوان کرد: شهر شیراز از نظر وضعیت حاشیه نشینی شرایط مطلوبی دارد و مشکلی در این زمینه نداریم و با توجه به اینکه در محدوده شمال غرب و محور جنوب کمربندی شیراز همچنین در بخشی از روستاهای منطقه هفت الحاقاتی را داشته ایم اما در حال حاضر این مناطق در محدوده قانونی شهرها هستند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری شیراز با اشاره به عدم تمایل مردم برای زندگی در بافتهای فرسوده، گفت: اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان میراث فرهنگی ازجمله عدم اجازه برای تعریض معابر و محدوده ارتفاعی باعث شده که به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی برای مردم از میزان تمایل آنها برای زندگی و سکونت در بافت کاسته شده است.

صفایی با تاکید بر لزوم ساخت و سازهای تخصصی در شهر بیان کرد: به منظورافزایش مقاومت ساختمانها در بافت شهری باید از ساخت و سازهای خود مالک جلوگیری شود و سازه ها صرفا با نظر کارشناسان و مهندسان مربوط صورت گیرد.