به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی ظهر امروز درحاشیه همایش بزرگ فرصت های سرمایه گذاری در ایران در جمع خبرنگاران از جزئیات نشست شب گذشته اعضای شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: در جلسه شب گذشته سیاستهای ارزی اخیر کشور مورد بررسی قرار گرفت.

عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه به پیشنهاد وزیر اقتصاد و برخی اعضا در مورد سیاستهای آینده ارزی کشور توافق شد، به نحویکه بیان شد سیاست ارزی چندگانه اخیر کشور به هیچ وجه منطبق بر سیاستهای برنامه پنجم توسعه نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه سیاستهای جدید به دنبال نظام عرضه ارز شناور شده به همراه مدیریت است، گفت: هدف اصلی دستیابی به نرخ ارز تک رقمی است.

حسینی بیان داشت: بانک مرکزی موظف شد تا در اولین فرصت متناسب با برنامه تعدیل نرخ ارز و تک نرخی شدن آن سناریوهای مختلفی را تدوین و اعلام کند. قیمت 1300 تومان برای قیمت فعلی ارز گران است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: برای استفاده از اطلاعات اخیر سرشماری کشور در هدفمندی یارانه ها به هیچ وجه نشستی برگزار نشده است و این اطلاعات محرمانه است.

تحریم بانک مرکزی

وی همچنین در خصوص تحریم اخیر بانک مرکزی از سوی برخی کشورهای غربی تاکید کرد: این سیاستها به هیچ وجه کارآیی ندارد و مردم آن کشورها از سیاستهای دولتهایشان تبعیت نمی کنند به عنوان نمونه اگر یک تاجر انگلیسی احساس کند که منافع وی ایجاب می کند روابط تجاری اش را متوقف نخواهد کرد.

حسینی با اشاره به اتهاماتی برعلیه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم رعایت حقوق بشر و تلاش برای دستیابی به سلاح های هسته ای تصریح کرد: کشورهایی که به دنبال تحریم ایران هستند حتی نتوانسته اند نظر شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل را جلب کنند و باید گفت تحریم بانک مرکزی برای آنها یک گزینه ناکام است و ایران خود را برای شیطنت های آنها آماده کرده است.

وزیر اقتصاد همچنین به لزوم دستیابی به نرخ رشد 8 درصدی و کاهش بیکاری به 7 درصد در قالب برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و افزود: هدفمندی یارانه ها یکی از مهمترین راهکارهای دستیابی به بهره وری بوده است و در یک سال گذشته مشخص شد که هدفمندی توانسته تاثیرات مناسبی را بر مصرف انرژی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته علی رغم تحریم، رشد سرمایه گذاری در ایران تقویت شده است، بیان داشت: سرمایه گذاری در ایران از حدود یک و نیم میلیارد دلار در سال به حدود 4 میلیارد دلار رسیده است اما باید گفت ظرفیت فعلی کشور از این میزان نیز بالاتر است.

حسینی با تاکید بر وجود شرایط مناسب سرمایه گذاری در ایران عنوان کرد: در دهه گذشته قانون تشویق و سرمایه گذاری در ایران به روز شده و هم اکنون با 60 کشور دنیا موافقتنامه هایی را داریم و با 40 کشور نیز موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقد کرده ایم و باید گفت ایران هم اکنون بر اساس آمارهای واقعی سخن می گوید.