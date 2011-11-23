رزمایش زلزله در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه رزمایش زلزله در محل پارک شرقی شهر کرمانشاه، توسط شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه و با همکاری دستگاه های امدادی و خدمات رسان برگزار شد.

در این رزمایش، نیروی های دستگاه های شرکت کننده، پس از اعلام زلزله فرضی و از بین رفتن تاسیسات آب و فاضلاب، در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام به بازسازی این تجهیزات کردند.

در ادامه، نیروهای مرکز فوریت های پزشکی به کمک حادثه دیدگان زلزله شتافتند.

نیروهای هلال احمر و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه نیز با دایر کردن اردوگاههای اضطراری اقدام به اسکان زلزله دیدگان فرضی کردند.

بر اساس این گزارش، برخی دیگر از ادارات استان کرمانشاه در این رزمایش، اقدام به انجام وظایف محوله و تمرین شده در مواقع زلزله و دیگر بلایای طبیعی کردند.

