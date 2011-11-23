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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۵

نمایش «ابریشم و آتش» اجرای عمومی می شود

نمایش «ابریشم و آتش» اجرای عمومی می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: نمایش «ابریشم و آتش» نوشته محمدرضا آریانفر به کارگردانی حسین حیدری پور کاری از واحد نمایش حوزه هنری استان خوزستان اجرای عمومی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایش که به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) برگزار می شود، بدرالسادات برنجانی، سعید بنی اسد، رضا نورانی، پگاه صالحی، علی شیخ رباط، مصطفی باجی، صدیقه شهبازیان و محمد غدیر زاده ایفای نقش می کنند و منشی صحنه این نمایش نیاز حسنی است.

در داستان این نمایش آمده است: دختر مسیحی در خواب چهره ای را می بیند که خواب او را آشفته می سازد، نقاشان خیال دخترک را نقاشی می کنند و برای یافتن آن چهره به جستجو می افتند ....

نمایش «ابریشم و آتش» از سوم تا دوازدهم آذر در پلاتوی شماره دو حوزه هنری جنب سینما اکسین از ساعت 18 و 30 دقیقه به روی صحنه می رود.

این نمایش در آبان ماه سال جاری در هشتمین جشنواره سراسری تئاتر ماه که در تهران برگزار شد حضور یافت و مورد استقبال عموم مردم قرار گرفت.

علاقه مندان می توانند برای تهیه بلیط این نمایش به محل اجرا مراجعه کنند.
کد مطلب 1467445

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