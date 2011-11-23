نمایش «ابریشم و آتش» اجرای عمومی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایش که به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) برگزار می شود، بدرالسادات برنجانی، سعید بنی اسد، رضا نورانی، پگاه صالحی، علی شیخ رباط، مصطفی باجی، صدیقه شهبازیان و محمد غدیر زاده ایفای نقش می کنند و منشی صحنه این نمایش نیاز حسنی است.

در داستان این نمایش آمده است: دختر مسیحی در خواب چهره ای را می بیند که خواب او را آشفته می سازد، نقاشان خیال دخترک را نقاشی می کنند و برای یافتن آن چهره به جستجو می افتند ....



نمایش «ابریشم و آتش» از سوم تا دوازدهم آذر در پلاتوی شماره دو حوزه هنری جنب سینما اکسین از ساعت 18 و 30 دقیقه به روی صحنه می رود.



این نمایش در آبان ماه سال جاری در هشتمین جشنواره سراسری تئاتر ماه که در تهران برگزار شد حضور یافت و مورد استقبال عموم مردم قرار گرفت.



علاقه مندان می توانند برای تهیه بلیط این نمایش به محل اجرا مراجعه کنند.