حریم خانواده در ساخت و سازهای مسکونی رعایت نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید عبدالهادی حسینی شاهرودی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه با اعضای شورای شهر گرگان خواستار رعایت اصول اسلامی در معماری و شهرسازی نوین شد.

وی از اعضای شورای اسلامی شهر مدیریت شهری گرگان خواست رعایت اصول دینی و اعتقادی در شهرسازی نوین را بررسی کنند و برنامه ریزی لازم را در دستور کار خود قرار دهند.

حسینی شاهرودی گفت: در یک جامعه اسلامی و اعتقادی توجه به این موضوع در طراحی و ساخت و سازها باید در اولویت قرار بگیرد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به اینکه بسیاری از کشورها در ساخت و سازهای خود حفظ حریم خانواده را در اولویت قرار می دهند افزود: متاسفانه این موضوع با توجه به پیشینه معماری اسلامی در ایران در معماری های نوین کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

آیت الله شاهرودی همچنین با تاکید بر اینکه ارایه خدمات چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی نزد ایزد منان اجر مضاعف خواهد داشت، تصریح کرد: هر نوع ساماندهی و ارایه خدمات مطلوب مدیران برای مردم پاداش دو برابر و هر مشکل سازی و سنگ اندازی نیز گناه مضاعف دارد.

وی در ادامه از سازمان نظام مهندسی و شورای شهر و شهرداری گرگان خواست توجه به اصول و قواعد اسلامی در ساخت و سازها را مورد توجه قرار دهند و فضای شهری را به گونه طراحی کنند که اهل دیانت و افراد مقید به حفظ حریم خانواده بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند.



رئیس شورای شهر گرگان نیز نقش حکومتی را برای اعمال اصول اسلامی در ساخت و سازهای شهری بسیار تاثیرگذار دانست و اظهار داشت: رعایت معماری اسلامی باید در دستور کار مقامات ارشد کشور قرار بگیرد و در قالب قوانین و مقررات ملی لحاظ شود تا به صورت فراگیر و جامع مورد استفاده قرار بگیرد.

حسین ربیعی گفت: ماهیت و هویت معماری و شهرسازی اسلامی، اندیشه‌ها و نظریه‌ها در حوزه شهر و معماری ایرانی اسلامی شامل پدیدار شناسی و نشانه شناسی و نیز مکاتب شهرسازی و معماری در تمدن ایرانی باید در اولویت های پژوهشی شهرسازی قرار بگیرد.



وی تصریح کرد: بازشناسی و فهم معماری و شهرسازی اسلامی ایران و توسعه و تعمیق پژوهش‌های کاربردی در این زمینه می تواند در زیباسازی معماری نوین بسیار تاثیر گذار باشد.