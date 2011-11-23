30 درصد اعتبارات فرهنگی آذربایجان شرقی تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز آژیده ظهر چهارشنبه در نشست اعضای کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی آذربایجان شرقی گفت: تا کنون 30 درصد از 79 میلیارد تومان اعتبار فرهنگی استان تخصیص یافته است.

وی افزود: دستگاه های فرهنگی آذربایجان شرقی مکلف شده اند برنامه های اولویت دار خود را برای بهره مندی از این میزان اعتبار تخصیص یافته ارائه و پس از تصویب در کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی و اخذ مصوبه نهایی از شورای برنامه ریزی استان به مورد اجرا بگذارند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی ابراز امیدواری کرد، دستگاه های فرهنگی استان از اعتبارات فرهنگی تخصیص یافته در برنامه های اثربخش و فراگیر استفاده کنند.

آژیده افزود: برخلاف روال سال های گذشته، امسال سهم اعتبارات فرهنگی دستگاه های اداری آذربایجان شرقی بر اساس چارچوب مشخصی، تعیین شده و ماموریت اساسی کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی بررسی اولویت پیشنهاد دستگاه هاست.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم، از نهادهای فرهنگی و اداری استان خواست با توجه ویژه به سه محور پیام مکتب عاشورا، بعد حماسی این واقعه و عزاداری حسینی، مکتب عاشورا را به نحو احسن تبیین کنند.

وی همچنین با گرامی داشتن هفته بسیج، اهمیت دادن به برنامه های مختلف این هفته در شرایط فعلی را مورد تاکید قرار داد و افزود: دستگاه های فرهنگی باید با برنامه های متنوع اهداف بسیج را بیش از گذشته تبیین کنند.

در این نشست، اعضای کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی آذربایجان شرقی در سخنان جداگانه ای به طرح دیدگاه های خود پرداختند و در نهایت، کلیات برنامه های ارائه شده دستگاه ها برای برخورداری از اعتبارات فرهنگی امسال استان به تصویب اعضا رسید.