  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۲

به مناسبت محرم انجام می‌شود؛

اعزام 40 هزار مبلغ به سراسر کشور

اعزام 40 هزار مبلغ به سراسر کشور

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی از اعزام 40هزار مبلغ به سراسر کشور در آستانه ماه محرم خبر داد .

به گزارش خبرگزای مهر، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد در دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی ضمن اعلام این خبر گفت: سازمان تبلیغات اسلامی با اعزام این تعداد مبلغ و مبلغه به نقاط مختلف کشور سعی دارد پیام عاشورا را بین اقشار مختلف مردم به شکل مناسبی انعکاس دهد.

وی اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی به مدت دو سال است که برنامه فرهنگی و دینی خود را بومی محور نموده و بر اساس شرایط مناطق کشور برنامه های فرهنگی را تدوین می کند.

روحانی نژاد با اشاره به تحریفات مذهبی موجود در جلسات خانگی اضافه کرد: بنا به تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور و ستاد ساماندهی شؤؤن فرهنگی سازمان موظف است خواهران جلسه‌ای را ساماندهی از طریق مراجع قانونی با متخلفین برخورد نماید.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی همچنین تصریح کرد: هم اکنون سازمان تبلیغات اسلامی در حال شناسایی و تشکیل پرونده و آموزش بانوان جلسه‌ای است.

کد مطلب 1467452

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها