اعزام 40 هزار مبلغ به سراسر کشور

به گزارش خبرگزای مهر، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد در دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی ضمن اعلام این خبر گفت: سازمان تبلیغات اسلامی با اعزام این تعداد مبلغ و مبلغه به نقاط مختلف کشور سعی دارد پیام عاشورا را بین اقشار مختلف مردم به شکل مناسبی انعکاس دهد.

وی اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی به مدت دو سال است که برنامه فرهنگی و دینی خود را بومی محور نموده و بر اساس شرایط مناطق کشور برنامه های فرهنگی را تدوین می کند.

روحانی نژاد با اشاره به تحریفات مذهبی موجود در جلسات خانگی اضافه کرد: بنا به تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور و ستاد ساماندهی شؤؤن فرهنگی سازمان موظف است خواهران جلسه‌ای را ساماندهی از طریق مراجع قانونی با متخلفین برخورد نماید.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی همچنین تصریح کرد: هم اکنون سازمان تبلیغات اسلامی در حال شناسایی و تشکیل پرونده و آموزش بانوان جلسه‌ای است.