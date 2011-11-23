داوطلبان هلال احمر در مسیر فطرت الهی و خدمت به بشر گام بر می دارند

به گزارش خبرنگار مهر در آستانه روز جهانی داوطلبان ظهر چهارشنبه مراسم تجلیل از داوطلبان و خیرین جمعیت هلال احمر استان قزوین در سالن اجتماعات کتابخانه امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد.

در این مراسم که سیروس صابری معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین، حیاتی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان، صفری مدیر کل کمیته امداد و جمعی از داوطلبان هلال احمر حضور داشتند، حجت الاسلام ادیب یزدی اظهارداشت: قزوین از محورهای فرهنگی ایران و جهان اسلام تلقی می شود و با داشتن شخصیت های برجسته علمی و مذهبی در این

زمینه جایگاه خاصی دارد.

وی افزود: بیش از 80 درصد مفسران و فقهای برجسته جهان اسلام از ایران هستند و قزوین هم در این میان جایگاه ارزشمندی دارد.

ادیب یزدی تحول ایجاد شده در جمعیت هلال احمر کشور در سالهای اخیر را بسیار ارزشمند و تاثیرگذار دانست و تصریح کرد: با رویکرد جدید در این نهاد مردمی خوشبختانه از حالت فراموشی خارج شده و حضور فعال داوطلبان در عرصه های اجتماعی و کمک رسانی زبانزد است.

این استاد حوزه و دانشگاه یادآورشد: امروز با حضور جوانان پر شور، مطلع، تحصیل کرده و متعهد به گونه ای است که باید بتوانیم حلقهدهای مفقوده را پیدا کرده و با ایجاد حلقه اتصال جوانان را با حقایق آشنا کنیم.

بازگشت جوانان به گذشته اصیل

وی یادآورشد: باید جوانان به گذشته خود ببالند و اتصال خود با این افتخارات را برقرار کنند در حالی که یکی از توطئه های دشمنان این است که ما را با گذشته خود منفصل، بی تفاوت، بی اعتماد کنند و در نهایت علیه گذشته بشورانند.

ادیب یزدی اظهارداشت: گذشته ما، هویت، تاریخ و افتخار ماست و جمعیت هلال احمر به عنوان یک نهاد مردمی می تواند در ایجاد ارتباط نسل جوان با گذشته نقش مهمی ایفا کند.

این استاد حوزه داوطلب بودن در کارهای خیر و انسان دوستانه را کاری فطری و الهی دانست و گفت: انسان های داوطلب کسانی هستند که می خواهند به فطرت خود پاسخ دهند و زبان داوطلبی، زبان ایثار و از خود گذشتگی است که باید در جامعه ترویج شود.

حجت الاسلام ادیب یزدی تصریح کرد: در شرایطی که زندگی و برخی پول و پایمال کردن افراد شده حضور داوطلبان در مسیر دستگیری از نیازمندان در حوادث گوناگون و به خطر انداختن جان خود ستودنی است.

وی افزود: داوطلبان باید قدر جایگاه ارزشمند خود را بدانند و با درک عمیق و درست کار خود در این مسیر با عزمی راسخ تر از گذشته گام بردارند.

ادیب یزدی گفت: هیبت و عزت جمعیت هلال احمر به داوطلبان آن است و نگاه، فعالیت، اقدام داوطلب با عنایت الهی روبروست و کارش با برکت است.

وی خطاب به جوانان گفت: اسلام بر مبنای فطرت شکل گرفته و رمز جاودانگی نهضت عاشورا ریشه در فطرت الهی دارد لذا شما جوانان داوطلب با انگیزه در در این مسیر فطری حرکت کنید و بدانید از لطف الهی بهره مند خواهید شد.

حجت الاسلام ادیب یزدی همچنین اظهارداشت: پیروزی در جنگ نیز مرهون داوطلبان بسیجی بود که با عشق و ایمان وارد کارزار شدند و هر کدام به اندازه یک گردان و لشگر نقش آفرینی کردند و موجب پیروزی و اقتدار نظام اسلامی شدند.