29 ایستگاه راه آهن درجه 1 و 200 ایستگاه درجه 2 احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی با اعلام این مطلب، افزود: مجموع وسعت زیربنای پروژه های ایستگاهی شامل ایستگاههای تشکیلاتی و درجه 2 حدود 115 هزار متربع است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در تشریح کارکردهای انواع ایستگاههای راه آهن گفت: ایستگاههای تشکیلاتی در واقع ایستگاههای درجه یک هستند که در نزدیکی مراکز استانها و شهرهای بزرگ قرار دارند و قابلیت پذیرش همزمان مسافر و بار را دارند.

به گفته مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ایستگاههای درجه 2 (مسافری) در نزدیکی شهرهای کوچک قراردارند و صرفا مسافری هستند و ایستگاههای درجه 3 در فاصله بین شهرها و تنها برای تلاقی خطوط احداث می شوند.

صادقی اولویتهای ساخت ایستگاههای ریلی کشور را استفاده از تکنولوژی روز، استفاده از تجارب گذشته در ساخت ایستگاههای قدیمی و حرکت به سوی تیپ بندی ایستگاههای راه آهن بر اساس کاربری و مشخصات فنی و اقلیمی در مناطق مختلف کشور توصیف کرد.