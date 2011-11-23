آذربایجان شرقی قطب باغبانی کشور است/ تولید 19 نوع محصول باغی در استان

به گزارش خبرگزاری مهر، سعداله اسکندری با اشاره به پتانسیل بالای آذربایجان شرقی در تولید انواع محصولات باغی گفت: سطح باغات استان در طول دو دهه گذشته از 60 هزار هکتار به 110 هزار هکتار افزایش یافته و از نظر سطح باغات در رده هفتم ولی از نظر تولید محصول به طور متوسط رتبه پنجم کشوری را به خود اختصاص داده است و آمار موجود نشانگر این مطلب است که به طور متوسط عملکرد در واحد سطح تولید محصول در آذربایجان شرقی از عملکرد کشوری در واحد سطح بیشتر است .

اسکندری با اشاره به این موضوع که در شرایط عادی و عدم وجود عوارض و حوادث طبیعی، بیش از یک میلیون و 300 هزار تن انواع محصولات باغی از سطح باغات استان استحصال می گردد افزود: سالانه به طور متوسط بین 20 تا 25 درصد از محصولات باغی استان از حوادث طبیعی آسیب می بیند و به صورت متوسط سالانه بالغ بر 90 هزار تن محصول، بازارهای منطقه ای، استانی و کشوری را پوشش می دهد.

به گفته وی، سطح زیر کشت باغات انگور استان 24 هزار هکتار و باغات گلابی هزارو 900 هکتار بوده و در تولید این محصولات، رده سوم تولید کشوری از آن آذربایجان شرقی است.

وی همچنین اضافه کرد: آذربایجان شرقی با 11 هزارو 500 هکتار باغات زردآلو، 10 هزارو 500 هکتار باغات گردو، 36 هزار هکتار باغات سیب درختی، 11 هزار هکتار باغت بادام، هزارو 400 هکتار باغات گیلاس، 45 هکتار باغات فندق، 910 هکتار باغات گل محمدی و 250 هکتار هلو، به ترتیب رتبه اول تا پنجم تولید این محصولات در کشور را داراست.

اسکندری افزود: بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده در جهاد کشاورزی استان طی سال های اینده به جز توسعه باغات در مناطقی که منابع آب جدید تامین شده است توجه به اصلاح و نوسازی و جایگزینی باغات درجه سه با ارقام و پایه های جدید بیشتر به افزایش تولید در واحد سطح کشاورزی و ارتقا بهره وری توجه خواهد شد.