به گزارش خبرنگار مهر، بعد از تجمع پرسنل ستاد بسیج اقتصادی صبح امروز مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت واقع در خیابان سمیه، یکی از تجمع‌کنندگان از قول مساعد ذی‌حساب وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل مشکل تا دوشنبه هفته جاری خبرداد.

وی افزود: کارمندان هم اکنون متفرق شده‌اند و ذی‌حساب قول داده تا مشکل را حل کند، اما کارمندان نیز که از سال 88 مطالبات معوقی از وزارت بازرگانی دارند، هم اکنون انتظارشان بر این است که بتوانند بعد از گذشت بیش از دو سال مطالبات خود را دریافت کنند.

کارمند ستاد بسیج اقتصادی گفت: هم اکنون مطالبات هر یک از کارمندان به طور متوسط به 10 میلیون تومان می‌رسد، در حالیکه تا پایان سال گذشته تنها 400 هزار تومان از آن تسویه شده است.

وی افزود: کارمندان قصد داشتند تا به صورت مستقیم با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفتگو کنند، اما متاسفانه موفق نشدند. ولی امیدواریم تا دوشنبه این مشکل حل شود.