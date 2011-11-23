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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۶

عظیمی تاکید کرد:

لزوم همکاری دولت و مجلس در خصوص مساجد/ هدفمندی یارانه ها مشکل ساز شد

لزوم همکاری دولت و مجلس در خصوص مساجد/ هدفمندی یارانه ها مشکل ساز شد

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی بر ضرورت تجدید نظر مجلس و همکاری دولت در خصوص بهای حامل های انرژی مساجد تاکید کرد.

حجت الاسلام حمید عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه مشکلات مساجد را در شان یک جامعه اسلامی نیست، تصریح کرد: با اجرایی شدن هدفمندی یارانه ها بهای حامل های انرژی مساجد به صورت تصاعدی افزایش هنگفتی داشته که متولیان مساجد توانایی پرداخت آنها را ندارند.

وی با بیان اینکه مساجد کوچک با خطر تعطیلی مواجه بوده و مساجد بزرگ نیز برای تامین بهای حامل های انرژی استفاده تالاری می شوند، خواستار تجدید نظر مجلس در این خصوص شد.

گفتنی است، پیش از این معاون اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در دیدار با مدیر عامل شرکت گاز استان در راستای رفع معضل پرداخت قبض های گاز با بیان اینکه 850 مسجد در تبریز فعالیت فرهنگی انجام می دهند، گفت: پس از 32 سال عمر پر برکت انقلاب اسلامی وجود برخی مشکلات برای مساجد در شان جامعه اسلامی نیست.

حجت الاسلام میکائیل اسکندری با اشاره به سنگینی تعرفه های گاز برای مساجد استان اظهار داشت: تعرفه گاز مصرفی مساجد که بالاتر از مصارف خانگی است عملا این اماکن مقدس را به تعطیلی کشانده و همین امر توجه مسئولان امر را می طلبد.

کد مطلب 1467457

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