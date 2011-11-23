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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۱

سالاری در گفتگو با مهر:

اختتامیه جشنواره آیات قرآنی دهه فجر برگزار می شود

اختتامیه جشنواره آیات قرآنی دهه فجر برگزار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان کرمان گفت: اختتامیه جشنواره خوشنویسی آیات قرآنی و نام زیبای محمد (ص) دهه فجر امسال برگزار می شود.

عباس سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با عید مبعث، امسال حوزه هنری کرمان جشنواره خوشنویسی را برگزار کرد.

وی اظهار داشت: آثار خلق شده در این نمایشگاه در مراسم اختتامیه آن که همزمان با دهه فجر برگزار می شود به نمایش گذاشته خواهد شد.

این مسئول همچنین از برگزاری کارگاه تولید کاریکاتور با موضوع "ایران1404" در معاونت هنرهای تجسمی حوزه هنری کرمان خبر داد و گفت: در این خصوص تاکنون 15 تابلو در حال آماده شدن است.

وی ادامه داد: سه کارگاه تجسمی در رشته های حجم، گرافیک و نقاشی درماه رمضان برگزار کردیم که در کارگاه حجم ما بیش از 12 اثر تولید شد.

سالاری گفت: از این تعداد، شش اثر قابلیت حضور در جشنواره ایران 1404 دارند که به دبیرخانه آن ارسال می شود.
 

کد مطلب 1467462

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