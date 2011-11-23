نمایشگاه آثار خوشنویسی مرحوم "سراج الکتاب" در مشهد برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با بیست و یکمین سالگرد درگذشت استاد حسن میرخانی برای اولین بار در مشهد 50 اثر خوشنویسی ایشان در قالب نستعلیق در نگارخانه رضوان به نمایش درخواهد آمد.

در آیین گرامیداشت استاد میرخانی برای اولین بار کتب خطی از آثار این استاد برجسته خوشنویسی و از موسسین انجمن خوشنویسان ایران به نمایش در خواهد آمد.

همچنین در این مراسم استاد جلیل رسولی از اساتید برجسته نقاشی خط ایران و از شاگردان استاد سراج الکتاب به بیان خاطراتی از استاد خواهد پرداخت.

مراسم افتتاحیه و سخنرانی این نمایشگاه روز شنبه 5 آذر ماه در ساعت 16 و در محل نگارخانه رضوان در خیابان کوهسنگی 17 برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه که تا 10 آذر ماه ادامه دارد همه روزه از ساعت 9 تا 12 و 16 تا 19 دایر است.