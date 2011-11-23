گزارش تفریغ بودجه به منزله تخلف قطعی نیست/ عتاب مسئولان سخت است!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به زیباکنار، علی اصغر عربیان در سومین مجمع مدیران دیوان محاسبات کشور طی سخنانی با تاکید بر اینکه نظارت امر مشکلی است، گفت: هیچ کس از نظارت مصون و بی نیاز نیست. ما که در زیر تیغ نظارت هستیم روزی نیست که به کمیسیون اصل 90 مجلس پاسخگو نباشیم. اما چقدر سخت است که انسان تلاش مضاعفی کند اما در مقابل افرادی که در برابر آنها مسئول است مورد عتاب قرار گیرد.

دادستان دیوان محاسبات خاطر نشان کرد: دیوان در نظارت ها به آسیب هایی مواجه است که در حال عبور از آنهاست و اگر از آن عبور نکنیم اقدامات ما نتیجه قابل قبولی نخواهد داشت. به عنوان مثال ما فقط از هزینه کردها سئوال می کنیم اما اینکه آیا این هزینه کردها صرفه اقتصادی داشته یا با بهره وری همراه بوده است مورد سئوال قرار نمی گیرد ما به کمک قوه قانونگذاری در این زمینه نیاز داریم.

عربیان خاطر نشان کرد: مترهای نظارتی باید تعریف شود تا از چرایی هزینه ها و آنچه باعث افت بهره وری می شود سئوال کنیم. متاسفانه ما امکان سئوال از عدم اجرای یک برنامه از سوی یک مدیر را نداریم. اگر کسی برنامه ای را اجرا نکند و اعتبارات تخصیص یافته را به خزانه برگرداند شاید از نظر نظارتی مدیر موفقی محسوب شود اما این نکته در اقتصاد کشور و امر بهره وری مثبت نیست.

وی خاطر نشان کرد: ما در پایان سال مالی به جای اینکه از مدیر سئوال کنیم که چرا اعتبارات هزینه نشده را برگشت ندادیم، باید سئوال کنیم چرا برنامه اجرا نشده و اعتبارات را برگشت داده اید؟

وی ادامه داد: ما در موضوع مالیات ورود پیدا کرده ایم اما با سیستمی که در مالیات داریم کمتر از آنچه قابل تحقق است در کشور مالیات وصول می شود و امکان نظارت هم فراهم نیست. در حسابرسی عملکرد، نظارت مانند ریلی است که تا این ریل از سوی مجلس و دستگاه های اجرایی ایجاد نشود نمی توانیم به خوبی در این زمینه پیش برویم.

وی با انتقاد از عملکرد مجلس در تعیین ضرب العجل برای ارائه گزارش تغریغ بودجه از سوی دیوان محاسبات به مجلس در دی ماه هر سال که در اصلاح آیین نامه داخلی مجلس انجام شد گفت: این موضوع در کیفیت گزارشات تفریغ بودجه خدشه وارد می کند و حاصل آن این می شود که گزارش تغریغ را به رسیدگی های شبه قضایی گره می زنیم و اگر این دو به هم گره خورد باید منتظر پاسخ قضایی باشیم. در حالیکه باید این 2 امر را از هم جدا کنیم البته شاید امسال دیوان محاسبات بتواند این دو را از هم جدا کند.

وی خاطر نشان کرد: گزارش تفریغ بودجه به منزله تخلف قطعی نیست وجهه قانونی دادن به گزارش تفریغ باعث شده وسواس های فراوانی نسبت به گزارشات تفریغ بودجه پیش آید و حتی در قرائت گزارش ها در مجلس هم چالش داشته باشیم.

عربیان خاطر نشان کرد: در 2 سال گذشته گزارش های موردی که به مجلس رفته موفقیت بیشتری نسبت به گزارشات تفریغ بودجه داشته است. یادآوری می کنم اگر دیوان محاسبات به سمت گزارش های موردی پیش رود نتیجه بهتری به دست می آید.

وی با اشاره به بررسی قانون دیوان محاسبات در مجلس شورای اسلامی گفت: اشکالات قانون دیوان محاسبات بسیار است من به کارگروه برسی کننده این قانون توصیه می کنم به اطاله دادرسی توجه کنید. اطاله قانونی از دست ما خارج است به عنوان مثال پرونده پس از دو سال به دست دادسرا می رسد. میانگین زمانی در دادسرا با اندکی تغییر مثبت هم اکنون به 14 ماه رسیده که در هیئت های مستشاری نیز زمان به حدود 4 ماه رسیده که نسبتا وقت زیادی ایده آل برای ما این است که ظرف 6 ماه پرونده ها به سرانجام برسد و امکان جبران از سوی مدیران سلب نشود.

عربیان در توصیه به همکاران خود در دیوان محاسبات گفت: در سالهای اخیر با چالش تلقی خروج از بی طرفی در دستگاه های نظارتی مواجه شده ایم در حالیکه مسئولان دیوان محاسبات و بدنه آن از بی طرفی خارج نشده اند. عملکرد ما باید طوری باشد که تلقی خروج از بی طرفی بوجود نیاید و هنر ما این است که این زمینه را از بین ببریم.