کمک سازمان بسیج علمی به مخترعانی که از مراجع علمی دیگر دلسرد شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود تولایی رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری صبح امروز چهارشنبه در مراسم افتتاح مرکز رشد و توسعه نوآوری سپاه محمد رسول الله (ص) تهران در دهکده مقاومت در طی سخنانی اظهار داشت: امروز هیچ مسئله ای در خاورمیانه به سرانجام نمی رسد مگر با همراهی جمهوری اسلامی ایران.

وی با بیان اینکه در گذشته حتی ما امکان انجام تعمیرات ساده ترین دستگاه ها را نداشتیم، اما امروز به برکت جهادگران عرصه علم و دانش پیچیده ترین کارها را انجام می دهیم و ماهواره به فضا می فرستیم.

رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری خاطرنشان کرد: اگر مقام معظم رهبری دستیابی به مرجعیت علمی کشور در افق 1404 را رقم می زنند و اگر جهاد علمی را به عنوان یک تکلیف گوشزد می کنند، یعنی جهاد خواست یک گروه خاص نیست بلکه همه ملت ایران باید درهمه عرصه ها به ویژه عرصه علم و فناوری جهاد کنند.

وی با بیان اینکه سازمان بسیج علمی خلاء های حوزه علم و فناوری را در کشور شناسایی می کند، گفت: بسیج به عنوان امتداد مردمی همه دستگاه های نظام و حاکمیت آماده همکای در همه عرصه هاست.

تولایی افزود: مثلاً اگر یک روز کشورمان تهدید امنیتی شود، همه مردم ما رزمنده خواهد بود و اگر در عرصه سایبر تهدید شویم، مردم دوباره در غالب بسیج سایبری نقش آفرینی می کنند.

وی با بیان اینکه سازمان بسیج علمی به عنوان قرارگاه جهاد علمی کشور آماده است به هر مخترع و مبتکری که طرحی برای تأمین نیازهای کشور دارد و از مراجع دیگر دلسرد شده است، کمک کند، گفت: اصلی ترین خلاء ما در عرصه علم و دانش عدم برقراری بستر مناسب برای ارتباط میان دانش با صنعت است که سازمان بسیج علمی می تواند این خلاء را رفع نماید.

وی در ادامه به خروج نخبگان از کشور اشاره نمود و افزود: باید یک جریان نخبه پروری مستحکم در داخل کشور به راه بیاندازیم تا دانشمندان کشورمان در راستای مرجعیت علمی کشور مستمراً به ایفای نقش بپردازند.

رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری در ادامه با بیان اینکه در فاصله هفته بسیج سال گذشته تا هفته بسیج سال جاری، 16 مرکز رشد و توسعه نوآوری را در سراسر کشور تأسیس کردیم، گفت: این مراکز در حوزه های مختلف متناسب با نیازمندیهای راهبردی از جمله در حوزه دریایی که متناسب با نیازمندیهای نیروی دریایی کشور است و در حوزه هوایی که متناسب با نیازمندیهای نیروی هوایی و زمینی کشور است و در زمینه کنترل سامانه های زمینی و هوایی از جمله رادارها فعالیت می کند، شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه پژوهشکده های مجازی مختلفی را در حوزه های راهبردی کشور ایجاد کرده ایم، گفت: به عنوان مثال 5 پژوهشکده مجازی در حوزه های راهبردی مهندسی و 6 پژوهشکده مجازی در حوزه های پزشکی مانند بیوتکنولوژی تأسیس نموده ایم.