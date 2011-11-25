385 هکتار از اراضی آذربایجان شرقی زیر کشت سماق است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعداله اسکندری با اشاره به سازگاری درختچه سماق با شرایط آب و هوایی منطقه ارسباران گفت: 385 هکتار از اراضی زیر کشت استان، به کشت سماق اختصاص یافته که 300 هکتار آن مربوط به شهرستان کلیبر و 85 هکتار آن نیز به شهرستان اهر اختصاص دارد و متوسط عملکرد این محصول در هکتار، یک تن بوده و به قیمت 35 هزار ریال در اختیار عمده خریداران این محصول قرار می گیرد.

وی با اشاره به ارزش اقتصادی و اشتغالزایی این محصول گفت: سماق گیاهی کم هزینه با درآمد خوب و اشتغال زایی بالا بوده و در جلوگیری از فرسایش خاک بسیار موثر عمل می کند و قسمتهای مختلف سماق اعم از پوست، ریشه، ساقه، برگها و میوه آن در دارو سازی، تولید لوازم آرایشی، دامپزشکی، چرم سازی، رنگ غذا و حفاظت از غذاهای کنسروی بدلیل آتی اکسیدان بالای آن، کاربرد دارد .

اسکندری همچنین با اشاره به این موضوع که سماق گاها گیاهی خودرو و سازگار با شرایط خاکی و آب و هوایی مختلف می باشد افزود: این گیاه در خاکهای کم عمق و متوسط رشد کرده، متحمل به خشکی و کم آبی بوده به صورتی که در مناطق، با بارندگی 300 تا 350 میلی متر در سال قادر به رشد می باشد و بدون ابتلا به آفات و امراض بوده و در صورت سرمازدگی با ساقه های جدیدرشد و نمو می کند.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از گسترش سطوح زیر کشت این درخچه در شهرستانهای مستعد استان خبر داده و افزود: ارائه آموزش با روشهای تکثیر و نوآوری محصول توسط کارشناسان امر، به صورت اطلاعات آموزشی و تخصصی و همچنین مشاوره های رایگان در اختیار بهره برداران قرار می گیرد .

گفتنی است، سماق یکی از گونه های گیاهی جنگل و حاشیه جنگل بوده و به صورت خودرو و دست بشر کمتر در گسترش و تکثیر آن دخیل بوده است و به صورت طبیعی در نواحی مدیترانه ای اروپا، امریکای شمالی، آسیایی مرکزی از جمله ترکیه، ایران، افغانستان ، عراق و هم چنین شمال آفریقا مشاهده گردید و این محصول در اواخر شهریور ماه رسیده و آماده برداشت می شود.