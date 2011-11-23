ارتقای 7دانشگاه و مرکز تحقیقاتی پزشکی در رتبه بندی جهانی SIR

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی قانعی با اعلام این خبر افزود: گزارش رتبه بندی انجام گرفته توسط SCIMAGO institutions Rankings در سال2011 میلادی بر اساس شاخص های علم سنجی مربوط به 3 هزار و 42 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی برتر جهان و بر اساس مقالات نمایه شده در پایگاه اطلاعات علمی SCOPUS منتشر شده است.

وی یادآور شد: در این شاخص دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی که در مجموع بیش از 80درصد مقالات نمایه شده در پایگاه اطلاعات علمی SCOPUS در 5 سال گذشته منتشر کرده اند، مورد ارزیابی قرار گرفتند.

قانعی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش این رتبه 7 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت شامل دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شیراز، مشهد، تبریز، اصفهان، انستیتوپاستور ایران و بیمارستان شریعتی تهران در فهرست موسسات علمی برتر جهان قرار گرفته اند و رشد خوبی پیدا کرده اند.

وی اضافه کرد: در این نظام رتبه بندی، برونداد علمی هر دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی برتر بر مبنای شش شاخص شامل تعداد مقالات، درصد مقالات دارای همکاری های بین المللی، تاثیر نرمال سازی شده تحقیقات، مقالات با کیفیت بالا، مختص بودن تحقیقات و نرخ برتری بررسی می شود.

معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: 39 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی کشور جمهوری اسلامی ایران در این نظام رتبه بندی قرار دارند که از نظر تعداد دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی، کشور جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه در مقام نخست قرار دارد.

وی ابراز امیدواری کرد با تلاش و همت محققان کشورمان شاهد افزایش تعداد دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی در بین 500 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی برتر دنیا باشیم.